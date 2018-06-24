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У Збаражі стався вибух на спиртовій базі (ФОТО)
У суботу на Тернопільщині гасили масштабну пожежу на спиртовій базі.
До рятувальників поступило повідомлення про вибух на спиртовій базі Зарубинецького спиртзаводу, що знаходиться в Збаражі, по вул. Заводській, 23 червня о 18.15.
Пожежа виникла в будівлі виробничого корпусу, де знаходилось 10 резервуарів в яких зберігалось 480 т біоетанолу. Вогонь охопив 1200 метрів квадратних, була загроза перекидання полум’я на сусідні будівлі та житловий сектор. З прилеглих житлових будинків евакуювали 350 чоловік місцевих мешканців.
Всього для ліквідації пожежі залучили 15 одиниць техніки, 63 рятувальники та пожежний поїзд. За допомогою сільськогосподарської техніки організовали підвіз води.
О 23.55 пожежу вдалося ліквідувати. Причини та матеріальні збитки встановлюють, зазначають в обласному Управлінні ДСНС.
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