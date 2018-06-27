Дві жінки загинули, дитина у важкому стані: трагічна аварія поблизу села Озерна

В результаті ДТП на трасі Тернопіль-Рава Руська дві жінки загинули, дитина у важкому стані.

Сьогодні, 27 червня, о 17:30 поблизу села Озерна Зборівського району зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій Nisan виїхала на смугу зустрічного руху та врізалася у ГАЗ 66, який належить Збройним силам України. В салоні іномарки перебувало дві жінки та дитина. У вантажівці двоє військових в кабіні і двоє в буді.

В результаті удару дві жінки загинули. П’ятирічну дитину у важкому стані доправили до лікарні. Один солдат звернувся до медзакладу з переломом ключиці. Інших військових оглядають лікарі.

Слідчі з’ясовують причину виїзду легківки на смугу зустрічного руху.