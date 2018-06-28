Що ж пов’язує двох тернопільських спортсменів та ремонт доріг на 26,8 млн грн?

Ламати стереотипи про боксерів в нашій країні почав ще Віталій Кличко, але в Тернопільській області це починання вивели на новий рівень. Якщо Кличко зайнявся міською господаркою лише по закінченню боксерської кар’єри, то групі тернопільських боксерів вдається поєднувати активну спортивну діяльність та… ремонти доріг.

Звичайно, Тернопіль – не Київ, та й наші спортсмени не Клички, але поєднання у них вийшло аж надто успішне – лише за останні два тижні два тренери місцевого спортклубу отримали замовлень на ремонт доріг в області на майже 27 млн грн.

Новий раунд – кожні 40 метрів

Вперше «Наші гроші. Львів» звернули увагу на нових гравців на дорожньому ринку, коли в середині червня зауважили … 177 договорів Служби автомобільних доріг у Тернопільській області (далі САД), укладених протягом останніх двох тижнів з місцевою та маловідомою компанією «БМБуд».

Сума кожного з цих договорів не перевищувала 200 тис. грн, тобто дозволяла не проводити відкриті торги та уникнути уваги, що прикута до великих цифр та маловідомих фірм.

Але простий підрахунок дав нам суму у 26,8 млн грн. Ми виявили, що йдеться не про 177 доріг у Тернопільській області, а лише про… сім. А така кількість угод зумовлена тим, що дороги поділили на відтинки до 40 (!) метрів і на ремонт кожного уклали окремий договір.

До прикладу, 900 метрів дороги Бережани-Мечищів – буде ремонтуватися на підставі 23 договорів, а 800 метрів дороги Бережани-Розгадів − 20 договорів. Один кілометр між Шумлянами та Слов’ятином – це 25 разів по 40 метрів. А для того, щоб здати в експлуатацію 1,2 км дороги Жовнівка-Коржова треба буде підписати 32 акти виконаних робіт – на кожен з договорів. 840 метрів дороги Козова-Ішків – це 21 договір, а 1,7 км дороги Козова-Літятин − 43.

У тернопільській САД відразу відхрестилися від поділу предмету закупівлі на дрібні ділянки для ухилення від торгів. За словами їх речника, вони не є балансоутримувачами доріг місцевого значення, а лише замовниками. І це «подрібнення» визначало управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації, а вони просто укладали договори.

На жаль, на момент публікації матеріалу нам не вдалося отримали коментарі від управління, але, натомість, нам вдалось знайти засновників фірми «БМБуд».

Ремонт в боксерських рукавичках

ТОВ «БМБуд» належить тернополянам Олександру Івахіву та Андрію Самарику. Крім цієї фірми вони спільно володіють також фірмами «БМ-Буд» (різниця лише в написанні), «Тернопіль транс сервіс» та «Експерт проект плюс». Усі фірми зареєстровані на одну адресу – м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 3А, офіс 214.

Місце реєстрації компаній – це офісний будинок у Тернополі. Ні в холі, ні біля дверей офісу 214 жодних табличок згаданих компаній не має

Всі ці підприємства до весни 2018 року не виявляли жодної активності в освоюванні бюджетних коштів. Червень 2018 року став дебютом для «БМБуд» у співпраці з тернопільською САД. А «Експерт проект плюс» з’явився трохи раніше – протягом березня-червня цього року та сама САД замовила у фірми послуги інжинірингу, геології та геодезії на 4,1 млн грн. Без конкурсів.

Імена раптово успішних бізнесменів Олександра Івахіва та Андрія Самарика значно частіше згадують на сторінках в соцмережах спортклубів «Фаєр» та «LifeStyle», які спеціалізуються на тайському боксі, ніж в документах на Prozorro. Що є цілком зрозуміло, адже вони є тренерами в цих клубах.

Коли ми у спробах знайти контакти засновників фірми звернулись у спортклуб, то нам саме це і повідомили: один є тренером тайського боксу, інший – в тренажерному залі.

Що ж пов’язує двох спортсменів та ремонт доріг на 26,8 млн грн? Виявилось, «хто» – колишній боксер, меценат і заодно начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик.

По-перше, з березня 2018-го заступником гендиректора у фірмі Самарика та Івахіва «Експерт проект плюс» стала Мар’яна Ороновська, про це вона написала на своїх сторінці у Facebook. Її тернопільські медіа називають дівчиною Богдана Юлика. Раніше вона працювала начальником організаційного відділу в Тернопільській міськраді.

По-друге, як повідомляли місцеві медіа саме Богдан Юлик долучився до відкриття клубу LifeStyle. Крім того, з численних публікацій ми дізналися, що Юлик, син екс-начальника УСБУ у Тернопільській області Івана Юлика, – фанат боксу.

Він також виявився співзасновником трьох спортивних громадських організацій, серед яких «Тернопільська обласна федерація ММА» (ММА – Mixed Martial Arts, мішані бойові мистецтва), адресоюякої вказано саме клуб «Life Style».

Співзасновниками федерації, крім Юлика, є його радник в САД Роман Саган та ще один спортсмен Юрій Сенів.

Сенів – тренер, ріелтор, ресторатор

Сенів також є тренером клубу «Life Style» і йому також вдається вести успішний бізнес у далекій від спорту царині. Він приватний підприємець, який другий рік поспіль підписує договори зі … Службою автомобільних доріг у Тернопільській області на організацію та проведення вагового і габаритного контролю. За цей час він отримав замовлень на 5,2 млн грн.

Цікаво, що минулоріч дорожники не вимагали підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт, тому Сенів зміг перемогти. Така вимога до учасників з’явилася лише в цьогорічному тендері.

Активне тренерське життя і зважування машин на дорогах не заважають Юрію Сеніву скуповувати нерухомість у Тернополі та області. У січні цього року він придбав 233 кв. м на вул. Будного, 12 у Тернополі, у лютому – 315 кв. м у місті Підгайці, у березні – ще 281 кв. м на вулиці генерала М. Тарнавського у Тернополі.

Тепер він ще й вирішив зайнятись ресторанною діяльністю. У березні взяв в оренду 171 кв. м по 26 гривень за «квадрат» у Тернопільському академічному обласному українському драмтеатрі на бульварі Шевченка, 6. Там після ремонту Сенів має відкрити мистецьке кафе-музей, йдеться у розпорядженні голови Тернопільської облради.

«Всього-на-всього співзасновник»

Загалом цьогоріч бізнес Сеніва-Івахіва-Самарика, за даними Є-data, вже отримав від САД у Тернопільській області майже 5 млн грн – це в основному аванси за ремонти та оплата за проектно-вишукувальні роботи.

Очевидно, що мова йде не про групу різних компаній, підприємців, а одну організацію з різними вивісками. Плутаються в них навіть «тендерники» Служби автомобільних доріг. Наприклад, у звітах про закупівлі вказують телефоном приватного підприємця Юрія Сеніва мобільний «БМБуду» (0672613595), або для «БМБуду» – телефон директора «Експерт проект плюс» (0964421745).

Яким чином ці компанії, які раніше не отримували держпідпідрядів, раптово отримали стільки замовлень? І де їх техніка та працівники?

У телефонній розмові тренер-бізнесмен Олександр Івахів не захотів коментувати, звідки його фірма взяла техніку для ремонту доріг. «Давайте, я дам вам номер до людини, ви з нею поспілкуєтеся. Я всього-на-всього співзасновник, не можу зараз вам нічого сказати».

Опісля цієї фрази зв’язок з Олександром перервався, він більше не піднімав слухавку.

Натомість у тернопільській САД нам повідомили, що «БМБуд» має і необхідну техніку, і кваліфікованих працівників, і навіть асфальтобетонний завод. І все це фірма, лише з травня цього року, орендує в місцевого облавтодору за помірними цінами.

Згідно з договорами оренди, які є у розпорядженні редакції, «БМБуд» отримав в оренду цілісний майновий комплекс «Бережанського райавтодору» за 85,8 тис. грн на місяць. А це два адмінбудинки (422 кв. м і 155 кв.м), три склади, цистерни, водонапірні башти, спецтехніка та інше обладнання. При цьому усі колишні робітники цього райавтодору тепер працюють в «БМБуд».

А також рухоме й нерухоме майно «Лановецького райавтодору» (наприклад, два автозаправочних блок-пункти за 1,6 тис. грн на місяць) та інше.

Найбільше надбання компанії – орендований нею в облавтодору асфальтобетонний завод. Тут оренда нерухомості заводу обходиться приблизно 38 тис. грн, а оренда техніки – 25 тис. грн. За словами керівника «БМБуд», Нестора Колодки, завод чекає модернізація.

Колодка також стверджував місцевому сайту «Реально», що «завод забезпечуватиме «Тернопільський облавтодор» матеріалами за пільговою ціною: по собівартості». Якщо під матеріалами Колодка мав на увазі асфальтобетон, то така пільгова ціна виявилась дорожчою, аніж була до передачі заводу в оренду.

В кінці травня ДП «Тернопільський облавтодор» за прямим договором віддав 22,1 млн грн «БМБуд» за 10 тисяч тонн асфальтобетонної суміші, яку робитимуть на цьому заводі. За одну тонну замовник заплатить 2,2 тис. грн. Ще в березні цього року, свідчить калькуляція на приготування асфальтобетонної суміші, погоджена Тернопільським облавтодором та САД, тонна коштувала лише 1,7 тис. грн.

Журналістка «Наші гроші. Львів» зателефонувала до начальника САД у Тернопільській області Богдана Юлика. На запитання, чи знайомі йому імена спортсменів-дорожників, він відповів: «Ммммм… важко сказати». А потім попросив: «Трошки пізніше мене наберіть», однак через півгодини вже не брав слухавку.

Ми також намагалися отримати коментар Андрій Самарика, але він не відповідав, а Юрій Сенів, після того як вислухав питання, відмовився від коментарів.

Олександра Губицька, Марія Ревер

За матеріалами “Наші Гроші. Львів”