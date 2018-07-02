fortuna gif

Останні новини

Злочинцю, якого розшукують на Тернопільщині, інкримінують три вбивства

feskiv rozhukТри вбивства інкримінують правоохоронці Тернопільщини чоловікові, який перебуває в розшуку.

Феськів Михайло Петрович, 14 травня 1977 року народження. Уродженець села Яблунів Гусятинського району. Саме цього чоловіка підозрюють у вбивствах, які трапилися впродовж червня у Тернополі.

Дану особу оголосили в розшук, пише «Досьє 102».

За словами правоохоронців, зловмисник у листопаді 2017 року вийшов з місць позбавлення волі, де він відбував п’ятнадцятирічний термін за вбивство чоловіка на Гусятинщині. З січня по квітень тернополянин перебував на заробітках, а коли повернувся, почав вести бродячий спосіб життя та зловживати спиртними напоями.

13 червня у закинутій будівлі місцева мешканка виявила тіло, загорнуте у поліетиленові пакети та покривало. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За декілька днів неподалік того самого місця у смітті оперативники відкопали труп ще одного чоловіка.

Як стало відомо у ході слідчо-оперативних заходів, сьомого червня підозрюваний разом зі знайомим Рудковським Андрієм, який також перебував у розшуку, а також тернополянкою та ще одним товаришем розпивали спиртні напої. Між трьома чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку. Нанесення тілесних ушкоджень стали летальними для одного з тріо. Рудковський та Феськів тіло закопали у смітті на вулиці Чубинського.

Після вбивства пішли далі випивати на вулицю Тарнавського. За попередньою інформацією, у квартирі перебувало шестеро осіб. І знову між підозрюваними та сусідом виник конфлікт. Останнього побили, а тіло, замотавши простинею та покривалом, спакували у поліетиленовий пакет, зв’язали з обох боків шнурівками та вивезли в закинуту будівлю на Чубинського.

Рудковського та Феськіва оголосили в розшук. Помітка була на те, що з дуетом могла перебувати і жінка, 1988 року народження.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами та в ході відпрацювання території Тернопільської області слідчо-оперативна група в хащах поблизу села Біла виявила  ще одне тіло зі слідами насильницької смерті. Невідомим виявився Рудковський Андрій Степанович – підозрюваний у двох вбивствах.

Працівники поліції розшукують підозрюваного Феськіва Михайла Петровича. Йому інкримінують статтю 115 частину 2 ККУ – Умисне вбивство.

Будь-яку інформацію можна повідомляти за номерами телефонів: (067) 471-66-23, (067) 351-38-37, 27-11-70 або 102. Анонімність гарантується.

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Накопичувальна система може збільшити пенсійні виплати на 10%
Понеділок, 02 липня 2018
Thumbnail Дефіцит пенсійного фонду (ПФУ) складає близько 200 млрд грн. Ще кілька років тому в Україні частка людей 60-65 років становила 21,8% від загальної чисельності населення. Згідно з національним...
В тернопільській бібліотеці безкоштовно навчають іноземних мов
Неділя, 01 липня 2018
Thumbnail Хочеш вивчити або вдосконалити свої знання з іноземної мови? Тоді приходь на заняття у Тернопільську обласну бібліотеку для молоді.
В горах "Медоборах" назріває екологічна катастрофа
Неділя, 17 червня 2018
Thumbnail До редакції "Часопису" надійшов лист наступного змісту: Прочитали Вашу публікацію про горе-феодала Бориса Ярослава директора Новосілківського спиртзаводу.
У Чорткові відбулася презентація науково-просвітницької виставки «ЗУНР у війні за незалежність»
Неділя, 17 червня 2018
Thumbnail У п’ятницю,15 червня, в Чорткові відбулася презентація науково-просвітницької виставки «ЗУНР у війні за незалежність».
Про захист житлових прав дітей
Субота, 16 червня 2018
Thumbnail Захист житлових прав дітей – одне із важливих питань у діяльності служби у справах дітей. На службу  в справах дітей покладені функції здійснення контролю за дотриманням батьками та особами, які їх замінюють,...
Тернополянки вчилися формувати позитивні емоції
Четвер, 14 червня 2018
Thumbnail На червневому засіданні жіночого клубу «Гармонія», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, учасниці спілкувалися на тему: «Ресурси негативних почуттів».
На Зборівщині відбулось справжнє дитяче свято: невгамовні аніматори, яскраві конкурси та емоції
Середа, 06 червня 2018
Thumbnail Масштабне розважально-музичне свято цими вихідними відбулось в с.Ренів на Зборівщині. З нагоди Дня захисту дітей малечі із навколишніх сіл влаштували незабутні забави із аніматорами, конкурсами,...
Для дітей на Театральній площі Тернополя провели фестиваль «Я МАЮ ПРАВО»
Понеділок, 04 червня 2018
Thumbnail На Театральній площі міста Тернополя відбувся фестиваль «Я МАЮ ПРАВО», на якому нагородили переможців регіонального етапу конкурсу малюнків «Я маю право» дипломами I, II, III ступенів, із зазначенням...
Ярмарок вакансій: ТОВ «Тервікнопласт» запропонувало 43 вакансії, у тому числі й для осіб з інвалідністю
П'ятниця, 01 червня 2018
Thumbnail Фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості організували для безробітних тернополян ярмарок вакансій на виробництві - ТОВ «Тервікнопласт».