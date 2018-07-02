Злочинцю, якого розшукують на Тернопільщині, інкримінують три вбивства

Три вбивства інкримінують правоохоронці Тернопільщини чоловікові, який перебуває в розшуку.

Феськів Михайло Петрович, 14 травня 1977 року народження. Уродженець села Яблунів Гусятинського району. Саме цього чоловіка підозрюють у вбивствах, які трапилися впродовж червня у Тернополі.

Дану особу оголосили в розшук, пише «Досьє 102».

За словами правоохоронців, зловмисник у листопаді 2017 року вийшов з місць позбавлення волі, де він відбував п’ятнадцятирічний термін за вбивство чоловіка на Гусятинщині. З січня по квітень тернополянин перебував на заробітках, а коли повернувся, почав вести бродячий спосіб життя та зловживати спиртними напоями.

13 червня у закинутій будівлі місцева мешканка виявила тіло, загорнуте у поліетиленові пакети та покривало. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За декілька днів неподалік того самого місця у смітті оперативники відкопали труп ще одного чоловіка.

Як стало відомо у ході слідчо-оперативних заходів, сьомого червня підозрюваний разом зі знайомим Рудковським Андрієм, який також перебував у розшуку, а також тернополянкою та ще одним товаришем розпивали спиртні напої. Між трьома чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку. Нанесення тілесних ушкоджень стали летальними для одного з тріо. Рудковський та Феськів тіло закопали у смітті на вулиці Чубинського.

Після вбивства пішли далі випивати на вулицю Тарнавського. За попередньою інформацією, у квартирі перебувало шестеро осіб. І знову між підозрюваними та сусідом виник конфлікт. Останнього побили, а тіло, замотавши простинею та покривалом, спакували у поліетиленовий пакет, зв’язали з обох боків шнурівками та вивезли в закинуту будівлю на Чубинського.

Рудковського та Феськіва оголосили в розшук. Помітка була на те, що з дуетом могла перебувати і жінка, 1988 року народження.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами та в ході відпрацювання території Тернопільської області слідчо-оперативна група в хащах поблизу села Біла виявила ще одне тіло зі слідами насильницької смерті. Невідомим виявився Рудковський Андрій Степанович – підозрюваний у двох вбивствах.

Працівники поліції розшукують підозрюваного Феськіва Михайла Петровича. Йому інкримінують статтю 115 частину 2 ККУ – Умисне вбивство.

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