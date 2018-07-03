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Шахрай, який представився гендиректором, збагатився майже на 6000 гривень

shahrai gryvniМайже 6 тисяч гривень перерахувала працівниця магазину в Кременеці шахраєві, який представився гендиректором.

Потерпіла розповіла, що до неї на робочий номер зателефонував чоловік, який представився генеральним директором львівської торгово-виробничої компанії, якій належить мережа крамниць. Він розпитав про наявну в касі готівку, а потім наказав терміново перерахувати практично усі гроші, а це 5900 гривень, на його мобільний рахунок.

Після дивної телефонної розмови працівниця намагалась дотелефонуватись до керівництва й уточнити, що їй робити, та, за збігом обставин, їй не вдалось.

Жінка вирішила, аби не наражатись на гнів «генерального», перерахувала кошти на вказаний мобільний номер.

Згодом вияснилося, що телефонував зовсім не генеральний директор, а шахрай, потерпіла звернулася із заявою в поліцію.

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