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Шахрай, який представився гендиректором, збагатився майже на 6000 гривень
Майже 6 тисяч гривень перерахувала працівниця магазину в Кременеці шахраєві, який представився гендиректором.
Потерпіла розповіла, що до неї на робочий номер зателефонував чоловік, який представився генеральним директором львівської торгово-виробничої компанії, якій належить мережа крамниць. Він розпитав про наявну в касі готівку, а потім наказав терміново перерахувати практично усі гроші, а це 5900 гривень, на його мобільний рахунок.
Після дивної телефонної розмови працівниця намагалась дотелефонуватись до керівництва й уточнити, що їй робити, та, за збігом обставин, їй не вдалось.
Жінка вирішила, аби не наражатись на гнів «генерального», перерахувала кошти на вказаний мобільний номер.
Згодом вияснилося, що телефонував зовсім не генеральний директор, а шахрай, потерпіла звернулася із заявою в поліцію.
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