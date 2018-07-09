У Тернополі подорожчає холодна вода

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, після двомісячної перерви, відновила засідання.

НКРЕКП вже розглянула ряд питань по затвердженню інвестиційних програм та тарифів для водопровідно-каналізаційних підприємств України.

У липні 2018 року затвердять тарифи для КП «Тернопільводоканал». Зростання тарифів передбачається на 36%. Планується, що мешканці багатоквартирних будинків платитимуть — 17,21 грн. за 1 куб.м., мешканці приватного сектору 16,58 грн. за 1 куб.м.