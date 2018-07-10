Хлопець, якого побили біля нічного клубу «Алюр», помер

В лікарні помер тернополянин, якого побили поблизу нічного клубу.

Нагадаємо, що 30-червня на проспекті Злуки біля нічного клубу «Алюр» двоє молодиків так побили 20-річного хлопця, що його в стані клінічної смерті доправили до лікарні.

Одного зловмисника полісмени затримали зразу, на нього вказав охоронець закладу. Іншого – допомогли розшукати друзі потерпілого, вони звернули увагу, що він мав татуювання на руці.

Підозрюваним інкримінують частину другу статті 121 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Проводиться досудове розслідування.