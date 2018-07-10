Останні новини
-
10-07-2018
-
10-07-2018
-
10-07-2018
-
10-07-2018
-
10-07-2018
-
10-07-2018
-
09-07-2018
-
09-07-2018
-
09-07-2018
-
09-07-2018
-
09-07-2018
-
У Чорткові встановлять рекорд України – «Найбільша кількість людей з однаковими іменами на одній локації»09-07-2018
-
09-07-2018
-
09-07-2018
-
09-07-2018
-
09-07-2018
-
08-07-2018
-
08-07-2018
-
08-07-2018
-
07-07-2018
-
07-07-2018
-
07-07-2018
-
07-07-2018
-
07-07-2018
-
06-07-2018
-
06-07-2018
-
06-07-2018
-
06-07-2018
-
06-07-2018
-
06-07-2018
Хлопець, якого побили біля нічного клубу «Алюр», помер
В лікарні помер тернополянин, якого побили поблизу нічного клубу.
Нагадаємо, що 30-червня на проспекті Злуки біля нічного клубу «Алюр» двоє молодиків так побили 20-річного хлопця, що його в стані клінічної смерті доправили до лікарні.
Одного зловмисника полісмени затримали зразу, на нього вказав охоронець закладу. Іншого – допомогли розшукати друзі потерпілого, вони звернули увагу, що він мав татуювання на руці.
Підозрюваним інкримінують частину другу статті 121 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.
Проводиться досудове розслідування.
Погода у Тернополі
Погода у Києві
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на sinoptik.ua у Донецьку
Новини тернополян
В тернопільській бібліотеці безкоштовно навчають іноземних мов
Неділя, 08 липня 2018
Неділя, 08 липня 2018
Хочеш вивчити або вдосконалити свої знання з іноземної мови? Тоді приходь на заняття у Тернопільську обласну бібліотеку для молоді.
У Тернополі шукають стажера на аналітика
П'ятниця, 06 липня 2018
П'ятниця, 06 липня 2018
У Коаліцію Громадських організацій «Тернопільський Центр Реформ» запрошуємо аналітика на оплачуване стажування.
Тернопільські лікарі-волонтери допомагають геріатричному будинку
П'ятниця, 06 липня 2018
П'ятниця, 06 липня 2018
28 червня лікарі спеціалізованої клініки "Ортоклініка" організували волонтерську поїздку у с.Великі Дедеркали (Шумщина).
Представники ТД ПАТ «Укрпошта» провели презентацію підприємства
Четвер, 05 липня 2018
Четвер, 05 липня 2018
У приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості фахівці відділу взаємодії з роботодавцями провели міні-ярмарок вакансій для ТД ПАТ «Укрпошта».
Накопичувальна система може збільшити пенсійні виплати на 10%
Понеділок, 02 липня 2018
Понеділок, 02 липня 2018
Дефіцит пенсійного фонду (ПФУ) складає близько 200 млрд грн. Ще кілька років тому в Україні частка людей 60-65 років становила 21,8% від загальної чисельності населення. Згідно з національним...
В горах "Медоборах" назріває екологічна катастрофа
Неділя, 17 червня 2018
Неділя, 17 червня 2018
До редакції "Часопису" надійшов лист наступного змісту: Прочитали Вашу публікацію про горе-феодала Бориса Ярослава директора Новосілківського спиртзаводу.
У Чорткові відбулася презентація науково-просвітницької виставки «ЗУНР у війні за незалежність»
Неділя, 17 червня 2018
Неділя, 17 червня 2018
У п’ятницю,15 червня, в Чорткові відбулася презентація науково-просвітницької виставки «ЗУНР у війні за незалежність».
Про захист житлових прав дітей
Субота, 16 червня 2018
Субота, 16 червня 2018
Захист житлових прав дітей – одне із важливих питань у діяльності служби у справах дітей. На службу в справах дітей покладені функції здійснення контролю за дотриманням батьками та особами, які їх замінюють,...
Тернополянки вчилися формувати позитивні емоції
Четвер, 14 червня 2018
Четвер, 14 червня 2018
На червневому засіданні жіночого клубу «Гармонія», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, учасниці спілкувалися на тему: «Ресурси негативних почуттів».