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Допоможіть знайти зниклу тернополянку!
Допоможіть знайти зниклу тернополянку! Пропала Горячко Вікторія Євгенівна, 9.07.1995 року народження.
Розшукують дівчину друзі, які поширили інформацію в соцмережах й просять максимальний репост.
Вікторія родом з Тернополя, проте зараз проживає й працює у Києві.
Останній раз її бачили в Києві, в Святошинському районі.
Якщо вам щось відомо про місцеперебування дівчини, телефонуйте: 0974545778.
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Новини тернополян
Міні-ярмарок вакансій з ТОВ “Тернопільський м'ясокомбінат” та ПРАТ “Тернопільавто”
Середа, 11 липня 2018
Середа, 11 липня 2018
Тернопільський міськрайонний центр зайнятості провів міні-ярмарок вакансій на замовлення ТОВ “Тернопільський м'ясокомбінат” та ПРАТ “Тернопільавто”.
В тернопільській бібліотеці безкоштовно навчають іноземних мов
Неділя, 08 липня 2018
Неділя, 08 липня 2018
Хочеш вивчити або вдосконалити свої знання з іноземної мови? Тоді приходь на заняття у Тернопільську обласну бібліотеку для молоді.
У Тернополі шукають стажера на аналітика
П'ятниця, 06 липня 2018
П'ятниця, 06 липня 2018
У Коаліцію Громадських організацій «Тернопільський Центр Реформ» запрошуємо аналітика на оплачуване стажування.
Тернопільські лікарі-волонтери допомагають геріатричному будинку
П'ятниця, 06 липня 2018
П'ятниця, 06 липня 2018
28 червня лікарі спеціалізованої клініки "Ортоклініка" організували волонтерську поїздку у с.Великі Дедеркали (Шумщина).
Представники ТД ПАТ «Укрпошта» провели презентацію підприємства
Четвер, 05 липня 2018
Четвер, 05 липня 2018
У приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості фахівці відділу взаємодії з роботодавцями провели міні-ярмарок вакансій для ТД ПАТ «Укрпошта».
Накопичувальна система може збільшити пенсійні виплати на 10%
Понеділок, 02 липня 2018
Понеділок, 02 липня 2018
Дефіцит пенсійного фонду (ПФУ) складає близько 200 млрд грн. Ще кілька років тому в Україні частка людей 60-65 років становила 21,8% від загальної чисельності населення. Згідно з національним...
В горах "Медоборах" назріває екологічна катастрофа
Неділя, 17 червня 2018
Неділя, 17 червня 2018
До редакції "Часопису" надійшов лист наступного змісту: Прочитали Вашу публікацію про горе-феодала Бориса Ярослава директора Новосілківського спиртзаводу.
У Чорткові відбулася презентація науково-просвітницької виставки «ЗУНР у війні за незалежність»
Неділя, 17 червня 2018
Неділя, 17 червня 2018
У п’ятницю,15 червня, в Чорткові відбулася презентація науково-просвітницької виставки «ЗУНР у війні за незалежність».
Про захист житлових прав дітей
Субота, 16 червня 2018
Субота, 16 червня 2018
Захист житлових прав дітей – одне із важливих питань у діяльності служби у справах дітей. На службу в справах дітей покладені функції здійснення контролю за дотриманням батьками та особами, які їх замінюють,...