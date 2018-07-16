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Допоможіть знайти зниклу тернополянку!

5432Допоможіть знайти зниклу тернополянку! Пропала Горячко Вікторія Євгенівна, 9.07.1995 року народження.

Розшукують дівчину друзі, які поширили інформацію в соцмережах й просять максимальний репост.

Вікторія родом з Тернополя, проте зараз проживає й працює у Києві.

Останній раз її бачили в Києві, в Святошинському районі.

Якщо вам щось відомо про місцеперебування дівчини, телефонуйте: 0974545778.

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