Допоможіть знайти зниклу тернополянку! Пропала Горячко Вікторія Євгенівна, 9.07.1995 року народження.

Розшукують дівчину друзі, які поширили інформацію в соцмережах й просять максимальний репост.

Вікторія родом з Тернополя, проте зараз проживає й працює у Києві.

Останній раз її бачили в Києві, в Святошинському районі.

Якщо вам щось відомо про місцеперебування дівчини, телефонуйте: 0974545778.