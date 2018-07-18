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В квартирі у Тернополі стався вибух

vybuh kv 1У квартирі по вул. Пушкіна стався вибух. Повідомлення про це рятувальники отримали 17 липня о 20.30.

На момент лиха в помешканні перебували три особи. Вибух пролунав на восьмому поверсі дев’ятиповерхівки.

Вогнеборці прибувши за викликом, підручними засобами погасили вогонь, який не встиг набрати обертів.

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Внаслідок вибуху вогнем знищено витяжну вентиляцію на площі 1м.кв. пошкоджено речі домашнього вжитку, облицювання стін та стелі, вхідні двері квартири, облицювання стін сходової клітки будинку між 8-м та 9-м поверхом, ударною хвилею пошкоджена міжповерхова віконна рама, повідомляє ДСНС.

В цей час у квартирі було троє людей. До медичного закладу із опіками тіла II-III  ступеню госпіталізовано 45-річного власника квартири та його семирічного сина.

Для з’ясування причин вибуху працівники Національної поліції проводять слідство.

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