В квартирі у Тернополі стався вибух

У квартирі по вул. Пушкіна стався вибух. Повідомлення про це рятувальники отримали 17 липня о 20.30.

На момент лиха в помешканні перебували три особи. Вибух пролунав на восьмому поверсі дев’ятиповерхівки.

Вогнеборці прибувши за викликом, підручними засобами погасили вогонь, який не встиг набрати обертів.

Внаслідок вибуху вогнем знищено витяжну вентиляцію на площі 1м.кв. пошкоджено речі домашнього вжитку, облицювання стін та стелі, вхідні двері квартири, облицювання стін сходової клітки будинку між 8-м та 9-м поверхом, ударною хвилею пошкоджена міжповерхова віконна рама, повідомляє ДСНС.

В цей час у квартирі було троє людей. До медичного закладу із опіками тіла II-III ступеню госпіталізовано 45-річного власника квартири та його семирічного сина.

Для з’ясування причин вибуху працівники Національної поліції проводять слідство.