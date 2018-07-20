На Кременеччині загинув 24-річний мотоцикліст

Під колесами вантажного автомобіля у Кременці загинув 24-річний мотоцикліст. Аварія сталася 19 липня близько 11:35.

На автодорозі в місті не розминулися вантажівка та мотоцикл.

За попередніми даними водій автомобіля ЗІЛ 133, який належить місцевій пожежній частині, з’їжджав з дороги, повертаючи ліворуч. В цей момент вулицею рухався мотоцикліст. Він не встиг загальмувати і врізався у бік вантажівки.

Удар виявився фатальним для власника двоколісного транспортного засобу. Хлопець загинув на місці автопригоди.

Обставини аварії встановлять слідчі. У водія вантажівки взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство, пише «Досьє 102».