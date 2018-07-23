Голова ГО «Фортеця» закликає скасувати антиконституційні постанови Уряду, які посилюють тиск на підприємців

Днями голова громадської організації «Всеукраїнське об'єднання підприємців малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксана Продан звернулася до прем’єра з закликом скасувати антиконституційні постанови Уряду, які посилюють тиск на підприємців.

Йдеться про постанови, які визначають повноваження інспекторів Держпраці.

По-перше, вони суперечать нормам Конституції і законів України.

По-друге, ці постанови створюють умови для корупції.

Наразі контролери можуть вимагати від підприємців надання в стислі терміни будь-яких документів, погрожуючи покаранням у вигляді штрафів на суму від 96 тис грн.

Що вони, на жаль, й роблять. Буквально на днях на гарячому попався головний державний інспектор Держпраці в Київській області. Його підозрюють в отриманні значного хабара за те, що він начебто пообіцяв не накладати штраф на підприємця.

На жаль, це не поодинокий випадок. Схожі новини надходять зі всієї України.

Ось чому ці постанови Уряду потрібно скасувати і одночасно схвалити закон 5711 про зниження штрафів для роботодавців.