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Львів'яни довго сидітимуть за розбійний напад на Тернопільщині

pograbyvannyaЗа розбійний напад до реальної міри покарання засуджено групу з трьох осіб від 10 до 12 років позбавлення волі. Прокуратурою області здійснювалось процесуальне керівництво і підтримано державне обвинувачення у суді за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах).

Обвинувачем доведено у суді, що у лютому 2017 року за попередньою змовою групою у складі трьох осіб, виник злочинний намір, направлений на розбійний напад з метою заволодіння чужим майном. З метою реалізації задуманого, вказані особи з м. Львів на автомобілі направились у м. Хоростків Гусятинського району. Надалі, діючи умисно, ховаючи обличчя, користувались масками типу «балаклава», проникли в будинок потерпілої через вікно, шляхом пошкодження дерев’яної рами, зв’язавши її, нанесли удари по обличчі, та погрожуючи насильством, яке є небезпечним для життя і здоров’я, що виразилось у її залякуванні, відкрито викрали майно, а саме грошові кошти, алкогольні напої, мобільні телефони тощо, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на суму понад 416 тис. гривень.

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