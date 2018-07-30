Під Києвом загинув лейтенант з Тернополя Андрій Стойко

Андрій Стойко (Сокіл) загинув під час виконання службових обов’язків в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області. У загиблого залишились дружина й дитина.

Наряд групи реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції намагався зупинити водія скутера, який порушив ПДР. Однак правопорушник законну вимогу поліцейських про зупинку проігнорував і продовжив рух. Поліцейські увімкнули проблискові маячки, звуковий сигнал і почали переслідування водія-порушника. Однак водій службової автівки не впорався з керуванням і авто з проїжджої частини знесло у рівчак. У результаті Андрій загинув, а його колега отримав травми.

Андрій Стойко народився в Тернополі. До служби у рядах Національної поліції Андрій був старшим лейтенантом полку «Миротворець», активним учасником подій Революції Гідності. У числі перших добровольців він вирушив на Донбас захищати суверенітет України, де пройшов чимало гарячих точок.

У липні Андрію виповнилось 27 років. У загиблого поліцейського залишились дружина та маленька дитина. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.