fortuna gif

Останні новини

Під Києвом загинув лейтенант з Тернополя Андрій Стойко

A StoikoАндрій Стойко (Сокіл) загинув під час виконання службових обов’язків в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області. У загиблого залишились дружина й дитина.

Наряд групи реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції намагався зупинити водія скутера, який порушив ПДР. Однак правопорушник законну вимогу поліцейських про зупинку проігнорував і продовжив рух. Поліцейські увімкнули проблискові маячки, звуковий сигнал і почали переслідування водія-порушника. Однак водій службової автівки не впорався з керуванням і авто з проїжджої частини знесло у рівчак. У результаті Андрій загинув, а його  колега отримав травми.

Андрій Стойко народився в Тернополі.  До служби у рядах Національної поліції Андрій був старшим лейтенантом полку «Миротворець», активним учасником подій Революції Гідності. У числі перших добровольців він вирушив на Донбас захищати суверенітет України, де пройшов чимало гарячих точок.

У липні Андрію виповнилось 27 років. У загиблого поліцейського залишились дружина та маленька дитина. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Міні-ярмарок вакансій для бажаючих працювати менеджерами
Понеділок, 30 липня 2018
Thumbnail В приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості фахівці сектору рекрутингу провели міні-ярмарок вакансій для ФОП Бучний Іван Володимирович та ТОВ «Компаньйон фінанс».
В Тернополі організовують недільну школу здорового харчування
Понеділок, 30 липня 2018
Thumbnail Фітнес клуб “Endorfine” запрошує усіх , хто хоче знати секрети правильного харчування у недільну школу. Ви отримаєте відповіді на питання: 1) що і коли їсти; 2) як їсти і худнути; 3) ідеальний...
Що робити, щоб емоції допомагали, а не заважали?
Понеділок, 23 липня 2018
Thumbnail Ми всі різні: у нас різні вподобання, ми різні за віком, сімейним станом тощо. Але нас об’єднує те, що всі ми люди емоційні. Що ж робити, щоб емоції були нашими союзниками у житті.
У Кременці з’явиться кінотеатр на один день
Субота, 21 липня 2018
Thumbnail Усіх містян запрошують на ексклюзивний кінопоказ фільму «HUMAN» французького режисера Янна Артюса-Бертрана, який відбудеться у неділю 22 липня у Будинку культури.
Міні-ярмарок вакансій з ТОВ “Тернопільський м'ясокомбінат” та ПРАТ “Тернопільавто”
Середа, 11 липня 2018
Thumbnail Тернопільський міськрайонний центр зайнятості провів міні-ярмарок вакансій на замовлення ТОВ “Тернопільський м'ясокомбінат” та ПРАТ “Тернопільавто”.
В тернопільській бібліотеці безкоштовно навчають іноземних мов
Неділя, 08 липня 2018
Thumbnail Хочеш вивчити або вдосконалити свої знання з іноземної мови? Тоді приходь на заняття у Тернопільську обласну бібліотеку для молоді.
У Тернополі шукають стажера на аналітика
П'ятниця, 06 липня 2018
Thumbnail У Коаліцію Громадських організацій «Тернопільський Центр Реформ» запрошуємо аналітика на оплачуване стажування.
Тернопільські лікарі-волонтери допомагають геріатричному будинку
П'ятниця, 06 липня 2018
Thumbnail 28 червня лікарі спеціалізованої клініки "Ортоклініка" організували волонтерську поїздку у с.Великі Дедеркали (Шумщина).
Представники ТД ПАТ «Укрпошта» провели презентацію підприємства
Четвер, 05 липня 2018
Thumbnail У приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості фахівці відділу взаємодії з роботодавцями провели міні-ярмарок вакансій для ТД ПАТ «Укрпошта».