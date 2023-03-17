На вулиці Федьковича відбулося посвячення фундаменту нового житлового комплексу

13 березня в Тернополі на вулиці Федьковича , 7 відбулося посвячення фундаменту нового житлового комплексу, який веде будівельна компанія ТОВ «Добробуд». Це сучасний багатоповерховий будинок на три секції, що знаходиться в центральній частині міста .

Поряд з будинком буде збудовано два чотирьохрівневих паркінги по 100 паркомісць кожний, що значно полегшить ситуацію з паркуванням автомобілів біля будинку і в цілому в мікрорайоні. Доволі різними є планування квартир в будинку: від найменших однокімнатних -до дворівневих квартир з терасами на останніх поверхах. Компанія планує повністю завершити будівництво у 4-ому кварталі 2025 року. Продаж квартир та комерційних площ в житловому комплексі вже розпочато. Усі бажаючі можуть ознайомитися з пропозиціями на офіційному сайті ТОВ «Добробуд» https://dobrobudltd.com.ua/, або зателефонувавши за номером 067-67-46-012.