На вулиці Федьковича відбулося посвячення фундаменту нового житлового комплексу

166194874063713 березня в Тернополі на вулиці Федьковича , 7 відбулося посвячення фундаменту нового житлового комплексу, який веде будівельна компанія ТОВ «Добробуд». Це   сучасний  багатоповерховий будинок на три секції, що знаходиться в центральній частині міста

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Поряд з будинком буде збудовано  два чотирьохрівневих  паркінги  по 100 паркомісць кожний, що значно полегшить ситуацію з паркуванням автомобілів біля будинку і в цілому в мікрорайоні. Доволі різними є планування квартир в  будинку:  від найменших однокімнатних -до дворівневих квартир з терасами на останніх поверхах. Компанія планує повністю завершити будівництво у 4-ому кварталі 2025 року. Продаж квартир та комерційних площ  в житловому комплексі  вже розпочато. Усі бажаючі можуть ознайомитися з пропозиціями на офіційному сайті ТОВ «Добробуд» https://dobrobudltd.com.ua/, або зателефонувавши за номером 067-67-46-012. 1661948740645

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