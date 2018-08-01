У Чорткові водій Міцубісі на смерть збив дитину, яка йшла по тротуару

Під колесами авто у Чорткові загинула восьмилітня дівчинка, мама дитини у лікарні.

Нещастя трапилося 1 cерпня. Водій MITSUBISHI Canter, рухаючись вулицею Шевченка, виїхав на тротуар. В цей момент там проходила мама зі своєю малолітньою донькою. Перехожі опинилися під колесами іномарки.

Дівчинка померла ще до приїзду лікарів швидкої. Маму з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Водія направили в медзаклад, аби перевірити його на стан сп’яніння. Вирішується питання про затримання кермувальника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває слідство.