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У Чорткові водій Міцубісі на смерть збив дитину, яка йшла по тротуару
Під колесами авто у Чорткові загинула восьмилітня дівчинка, мама дитини у лікарні.
Нещастя трапилося 1 cерпня. Водій MITSUBISHI Canter, рухаючись вулицею Шевченка, виїхав на тротуар. В цей момент там проходила мама зі своєю малолітньою донькою. Перехожі опинилися під колесами іномарки.
Дівчинка померла ще до приїзду лікарів швидкої. Маму з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.
Водія направили в медзаклад, аби перевірити його на стан сп’яніння. Вирішується питання про затримання кермувальника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває слідство.
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Середа, 01 серпня 2018
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Вівторок, 31 липня 2018
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Понеділок, 30 липня 2018
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Понеділок, 30 липня 2018
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П'ятниця, 06 липня 2018
П'ятниця, 06 липня 2018
У Коаліцію Громадських організацій «Тернопільський Центр Реформ» запрошуємо аналітика на оплачуване стажування.