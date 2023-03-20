Розваги для людей "золотого віку" у Тернополі

tertsentr 20032023Терцентр запрошує людей «золотого віку» активно та з користю провести своє дозвілля. Взяти участь у будь-яких запропонованих Центром подіях можна за попереднім записом. У заходах можливі доповнення. Детальна інформація за телефонами: (0352) 22-02-62, (0352) 22-02-52, (067) 530-59-40. Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення знаходиться за адресою: вул. Лисенка, 8.

Понеділок, 20 березня

10:00 - Заняття з йоги (перша група);

12:00 - Похід в аквапарк «АЛІГАТОР»;

12:00 - Рух «ЗІГРІЙ» – в’язання шкарпеток, балаклав, шапок для ЗСУ;

12:00 - Психолого-корекційне заняття, група «Сонечко»;

14:00 - «Смартфон для батьків» - заняття з гаджетології;

Вівторок, 21 березня

09:45 - Соціальний проєкт «Насичене життя». Відвідування кінотеатру «Moromax» у ТРЦ «Подоляни»;

10:00 - 19:00 – Хочу бути кросивою: відвідування салону краси «Таміла» (запис за телефоном - 097 396 70 07);

10:30 - Майстер-клас з малювання у техніці пастель з Рустамом Давлетовим & Людмилою Синяковою (Культурно-мистецький факультет);

11:00 - Клуб «Психея». Захист від маніпуляцій в спілкуванні (1 група);

11:00 - Оздоровче плавання (запис закрито);

11:00 - Комп’ютерна грамотність (у рамках Університету ІІІ віку);

12:00 - Соціальний проєкт «Час жити» відвідування ресторану «Сапсан»;

12:00 - Розмовний клуб «Посиденьки по – українськи» з поетесою Лесею Любарською;

14:00 - Курс «Світ почуттів». Тема: «Гнів» (друга  група).

Середа, 22 березня

10:00 - Заняття з йоги (друга група);

11:00 - Індивідуальні заняття на тренажерах та Дошці Євмінова (кабінет №6);

12:00 - Психолого-корекційне заняття, група «Сонечко»;

14:00 - Тренінгова зустріч для волонтерів ГО «Турбота про літніх»;

14:15 -  «Театр мод 60+» з фахівцем перукарського мистецтва Тамілою Демкурою.

Четвер, 23 березня

10:00 - Заняття на Шведській стінці та Дошці Євмінова (кабінет 6);

10:00 - Група здоров’я з Іваном Стелігою;

11:00 - Комп’ютерна грамотність (у рамках Університету ІІІ віку);

12:00 - «Робимо добрі діла разом». Ліплення вареників для ЗСУ;

14:00 - Англійська мова у рамках Університету ІІІ віку;

14:00 - Індивідуальні психологічні консультації з Наталією Жученко. Запис за телефоном (096) 111 64 29.

П’ятниця, 24 березня

10:00 - Коуч сесія (обов’язковий попередній запис);

11:00 - Індивідуальні заняття на тренажерах та Дошці Євмінова (кабінет №6);

11:00 - Оздоровче плавання (запис закрито);

11:00 - Ігровий клуб за інтересами. Гра у великий теніс у «Club Masters»;

12:00 - «Смартфон для батьків» - заняття з гаджетології;

12:00 - Польська мова (у рамках Університету III віку);

16:00 - Відвідування оздоровчого комплексу «Еней» (попередній запис обов’язково).

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