Терцентр запрошує людей «золотого віку» активно та з користю провести своє дозвілля. Взяти участь у будь-яких запропонованих Центром подіях можна за попереднім записом. У заходах можливі доповнення. Детальна інформація за телефонами: (0352) 22-02-62, (0352) 22-02-52, (067) 530-59-40. Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення знаходиться за адресою: вул. Лисенка, 8.
Понеділок, 20 березня
10:00 - Заняття з йоги (перша група);
12:00 - Похід в аквапарк «АЛІГАТОР»;
12:00 - Рух «ЗІГРІЙ» – в’язання шкарпеток, балаклав, шапок для ЗСУ;
12:00 - Психолого-корекційне заняття, група «Сонечко»;
14:00 - «Смартфон для батьків» - заняття з гаджетології;
Вівторок, 21 березня
09:45 - Соціальний проєкт «Насичене життя». Відвідування кінотеатру «Moromax» у ТРЦ «Подоляни»;
10:00 - 19:00 – Хочу бути кросивою: відвідування салону краси «Таміла» (запис за телефоном - 097 396 70 07);
10:30 - Майстер-клас з малювання у техніці пастель з Рустамом Давлетовим & Людмилою Синяковою (Культурно-мистецький факультет);
11:00 - Клуб «Психея». Захист від маніпуляцій в спілкуванні (1 група);
11:00 - Оздоровче плавання (запис закрито);
11:00 - Комп’ютерна грамотність (у рамках Університету ІІІ віку);
12:00 - Соціальний проєкт «Час жити» відвідування ресторану «Сапсан»;
12:00 - Розмовний клуб «Посиденьки по – українськи» з поетесою Лесею Любарською;
14:00 - Курс «Світ почуттів». Тема: «Гнів» (друга група).
Середа, 22 березня
10:00 - Заняття з йоги (друга група);
11:00 - Індивідуальні заняття на тренажерах та Дошці Євмінова (кабінет №6);
12:00 - Психолого-корекційне заняття, група «Сонечко»;
14:00 - Тренінгова зустріч для волонтерів ГО «Турбота про літніх»;
14:15 - «Театр мод 60+» з фахівцем перукарського мистецтва Тамілою Демкурою.
Четвер, 23 березня
10:00 - Заняття на Шведській стінці та Дошці Євмінова (кабінет 6);
10:00 - Група здоров’я з Іваном Стелігою;
11:00 - Комп’ютерна грамотність (у рамках Університету ІІІ віку);
12:00 - «Робимо добрі діла разом». Ліплення вареників для ЗСУ;
14:00 - Англійська мова у рамках Університету ІІІ віку;
14:00 - Індивідуальні психологічні консультації з Наталією Жученко. Запис за телефоном (096) 111 64 29.
П’ятниця, 24 березня
10:00 - Коуч сесія (обов’язковий попередній запис);
11:00 - Індивідуальні заняття на тренажерах та Дошці Євмінова (кабінет №6);
11:00 - Оздоровче плавання (запис закрито);
11:00 - Ігровий клуб за інтересами. Гра у великий теніс у «Club Masters»;
12:00 - «Смартфон для батьків» - заняття з гаджетології;
12:00 - Польська мова (у рамках Університету III віку);
16:00 - Відвідування оздоровчого комплексу «Еней» (попередній запис обов’язково).