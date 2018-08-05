Біля 2-ї міської лікарні проводиться незаконна вирубка дерев

Про незаконну вирубку дерев біля 2-ї міської лікарні. Історія продовжується.

Про це пише на своїй сторінці у Facebook Ружена Волянська.

Приїхала слідчо-оперативна група. Невідома людина, яка представляється представником «власника» (без наявності будь-якого на те документа), ця людина, яка ніби надала документи слідчим (нам їх показати відмовився), слідкує за вирубкою дерев, без дозволу на їх вирубку.

І виходить, що будь-хто може приїхати на якусь територію, без дозволів зачистити територію, поставити там якісь споруди і тихенько радіти життю. А ви собі кричіть далі і воюйте.

А тепер про інше: слідчий міського відділу поліції Харкавий Назар на запитання чому він не заперечує проти продовження вирубки дерев, сідає в авто і залишає місце правопорушення. На запитання чи законна вирубка дерев, надає відповідь (після телефонної з кимось розмови) , що право власності на «якусь» ділянку він отримав , а на вирубку дерев ніяких дозволів немає. І виявляється, що цього і не потрібно (за його словами), бо є якась постанова КМУ, яка дозволяє будь-які дії на приватній території. Але «професійний слідчий» забув (або просто не знає) закон України , який чітко прописує норми і процедуру , після якої можна проводити вирубку здорових дерев, отримавши на це дозвіл екологічної інспекції , акти комісії органу самоврядування на вирубку дерев, і аж після цього можна приступати до відповідних робіт. Але кому потрібен закон? Риторичне запитання.

Я знала, що закон захищати практично нікому, але про те, що кожен може робити все, що душа бажає- то це відкриття. Мабуть, головне- це організація потрібного дзвінка, щоб оперативники в лічені хвилини залишили місце правопорушення.

Віват «беспредел»(прошу вибачення за русизм, адже перекриває чіткий опис всього безладу, що зараз довкола).

За інформацією редакції незаконну вирубку берез проводить скандальновідомий аптекар Борис Рубленик за погодженням з головним лікарем 2 міської лікарні Віктором Кмітою (можливо пан доктор в долі), оскільки має плани на тому місці поставити ще одну свою аптеку «Ромашка» чи «Борис», яка торгує фальсифікованими медикаментами.

Далі буде.