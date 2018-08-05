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Біля 2-ї міської лікарні проводиться незаконна вирубка дерев

dereva 2 a miskaПро незаконну вирубку дерев біля  2-ї міської лікарні. Історія продовжується.

Про це пише на своїй сторінці у Facebook Ружена Волянська.

Приїхала слідчо-оперативна група. Невідома людина, яка представляється представником «власника» (без наявності будь-якого на те документа), ця людина, яка ніби надала документи слідчим (нам їх показати відмовився), слідкує за вирубкою дерев, без дозволу на їх вирубку.

І виходить, що будь-хто може приїхати на якусь територію, без дозволів зачистити територію, поставити там якісь споруди і тихенько радіти життю. А ви собі кричіть далі і воюйте.

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А тепер про інше: слідчий міського відділу поліції Харкавий Назар на запитання чому він не заперечує проти продовження вирубки дерев, сідає в авто і залишає місце правопорушення. На запитання чи законна вирубка дерев, надає відповідь (після телефонної з кимось розмови) , що право власності на «якусь» ділянку він отримав , а на вирубку дерев ніяких дозволів немає. І виявляється, що цього і не потрібно (за його словами), бо є якась постанова КМУ, яка дозволяє будь-які дії на приватній території. Але «професійний слідчий» забув (або просто не знає) закон України , який чітко прописує норми і процедуру , після якої можна проводити вирубку здорових дерев, отримавши на це дозвіл екологічної інспекції , акти комісії органу самоврядування на вирубку дерев, і аж після цього можна приступати до відповідних робіт. Але кому потрібен закон? Риторичне запитання.

Я знала, що закон захищати практично нікому, але про те, що кожен може робити все, що душа бажає- то це відкриття. Мабуть, головне- це організація потрібного дзвінка, щоб оперативники в лічені хвилини залишили місце правопорушення.

Віват «беспредел»(прошу вибачення за русизм, адже перекриває чіткий опис всього безладу, що зараз довкола).

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За інформацією редакції незаконну вирубку берез проводить скандальновідомий аптекар Борис Рубленик за погодженням з головним лікарем 2 міської лікарні Віктором Кмітою (можливо пан доктор в долі), оскільки має плани на тому місці поставити ще одну свою аптеку «Ромашка» чи «Борис», яка торгує фальсифікованими медикаментами.

Далі буде.

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