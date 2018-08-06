На Збаражчині сусіди виявили побите тіло чоловіка

В садку одного з приватних господарств у селі Чорний ліс Збаразького району сусіди виявили тіло чоловіка.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Встановили, загиблий – 48-річний місцевий мешканець.

Його тіло знайшли за кілька будинків від власного помешкання.

За словами Віталія Присяжнюка, начальника Збаразького відділення поліції, при попередньому огляді на обличчі потерпілого виявили тілесні ушкодження. Що стало причиною смерті встановить судово-медична експертиза.

Правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Вирішується питання про його затримання.