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Аварія у Кременці. Після наїзду двох автівок чоловік не вижив

dtp krem1У райцентрі Кременець перехожий опинився під колесами одразу двох автомобілів. Травми виявилися не сумісні із життям, чоловік помер ще до приїзду «швидкої».

Восьмого серпня близько 23:15 водій автомобіля Renault Kangoo збив людину і з місця автопригоди втік. Після цього тіло чоловіка за інерцією відкинуло і воно зачепилося за передній бампер вантажного автомобіля марки Volvo, який рухався за легківкою. Його транспортний засіб протягнув за собою ще на метрів тридцять. Водій вантажівки не зміг загальмувати одразу, оскільки перевозив сільськогосподарську техніку.

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Потерпілий – житель райцентру, 1955 року народження, помер на місці автопригоди.

З’ясовувати обставини виїжджала слідчо-оперативна група. Автомобіль, причетний до ДТП, оперативники знайшли на станції технічного обслуговування за кілометрів два від нещастя, у селі Млинівці. Підозрюваний – п’ятдесятидвохрічний уродженець Львівської області. Він стверджує, що не помітив людину, а вважав, що дзеркало пошкодив, зачепивши вантажівку. За попередніми даними на ділянці дороги, де трапилася аварія, є ліхтарі, але на тому відрізку шляху, де збили чоловіка, вони не працювали.

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