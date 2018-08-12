На Тернопільщині розбився дельтоплан – пілот загинув

Дельтоплан розбився поблизу села Панівці Бощівського р-ну. Це сталося 10 серпня, близько 23:00, на очах жительки району, яка і повідомила у поліцію.

На місце події виїжджали всі екстерні служби. Прибувши за викликом, рятувальники ліквідували пожежу та виявили під уламками тіло загиблого пілота. А також з’ясували марку та тип літального апарата – ним виявився мотодельтаплан «Аерос 2».

Як зазначили очевидці події, вони почули дивний шум, коли над землею пролітав повітряний транспорт. Після чого він одразу почав різко падати, допоки не зрівнявся з землею.

Поки точна причина катастрофи невідома.