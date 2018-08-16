На Дружбі чоловік стріляв у поліцейську

15 серпня, близько 17-ї години, на вулиці Яремчука невідомий вистрелив у поліцейську. Постріл влучив у плече.

За кілька хвилин патрульні прибули на місце події. В результаті оперативно-розшукових заходів разом з групою швидкого реагування та слідчо-оперативною групою затримали 29-річного громадянина. У скоєному він зізнався.

Свій вчинок він пояснив тим, що хотів налякати дівчину, а те, що вона перебувала у формі поліцейського, не помітив.

«Полювання» зловмисник вів з балкону квартири 4-го поверху, де, за попередніми даними, мешкає його дівчина, а він там здійснював ремонтні роботи.

Постріл був здійснений з пневматичної гвинтівки, яку експерти вилучили.

Молодого чоловіка затримали.

Розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) ККУ.

Потерпілу госпіталізували. Лікарі виявили, що під час поранення куля застрягла в руці, тому було прийнято рішення про оперативне втручання.