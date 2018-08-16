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На Дружбі чоловік стріляв у поліцейську

MVS 451915 серпня, близько 17-ї години, на вулиці Яремчука невідомий вистрелив у поліцейську. Постріл влучив у  плече.

За кілька хвилин патрульні прибули на місце події. В результаті оперативно-розшукових заходів разом з групою швидкого реагування та слідчо-оперативною групою затримали 29-річного громадянина. У скоєному він зізнався.

Свій вчинок він пояснив тим, що хотів налякати дівчину, а те, що вона перебувала у формі поліцейського, не помітив.

«Полювання» зловмисник вів з балкону квартири 4-го поверху, де, за попередніми даними, мешкає його дівчина, а він там здійснював ремонтні роботи.

Постріл був здійснений з пневматичної гвинтівки, яку експерти вилучили.

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Молодого чоловіка затримали.

Розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) ККУ.

Потерпілу госпіталізували. Лікарі виявили, що під час поранення куля застрягла в руці, тому було прийнято рішення про оперативне втручання.

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