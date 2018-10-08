Старовинну ікону, датовану 18 століттям, викрали на Тернопільщині

З храму Різдва Пресвятої Богородиці, що у селі Борщівка Лановецького р-ну злодії викрали старовинну ікону.

Служителі церкви розповідають, що образ Скоропослушниці був намальований на дереві. На рамі викарбувано дату, що свідчить про належність ікони до витворів іконописного мистецтва 18 століття.

Слідів злому ні на дверях, ні на вікнах храму немає. Наймовірніше, припускають поліцейські, невідома особа проникла всередину церви шляхом підбору ключа.

Правоохоронці обіцяють матеріальну винагороду тому, хто надасть інформацію, яка допоможе у розкритті злочину, тел.: 098 750 83 85.