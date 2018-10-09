З 3-го поверху багатоповерхівки випала вагітна жінка

З 3-го поверху багатоповерхівки випала 23-річна вагітна жінка.

На місце події виїжджали бригада швидкої медичної допомоги та поліцейські.

Як вдалося встановити, це уродженка Теребовлянського району, 1995 року народження. Жінка вже тривалий час живе в обласному центрі.

За попередніми даними, жінка вийшла на балкон покурити, але не втримала рівновагу та випала. В результаті падіння серйозних травм вона не зазнала. Пом'якшив удар газон, на який приземлилася жінка. Медики кажуть, що потерпіла перебувала на 18 тижні вагітності. На щастя, дитини вона не втратила.