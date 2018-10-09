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Тернопільська гімнастка Анастасія Бачинська здобула дві медалі на Юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі16-10-2018
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З 3-го поверху багатоповерхівки випала вагітна жінка
З 3-го поверху багатоповерхівки випала 23-річна вагітна жінка.
На місце події виїжджали бригада швидкої медичної допомоги та поліцейські.
Як вдалося встановити, це уродженка Теребовлянського району, 1995 року народження. Жінка вже тривалий час живе в обласному центрі.
За попередніми даними, жінка вийшла на балкон покурити, але не втримала рівновагу та випала. В результаті падіння серйозних травм вона не зазнала. Пом'якшив удар газон, на який приземлилася жінка. Медики кажуть, що потерпіла перебувала на 18 тижні вагітності. На щастя, дитини вона не втратила.
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Новини тернополян
Творче засідання Клубу «Час Z»
Субота, 06 жовтня 2018
Субота, 06 жовтня 2018
У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості з початку навчального року продовжив діяльність Клуб «Час Z» і 3 жовтня 2018 року відбулось чергове засідання на тему «Що можуть зробити ці руки?».
Оголошується конкурс творчих робіт “Портрет виконавця очима сучасної молоді”
Вівторок, 02 жовтня 2018
Вівторок, 02 жовтня 2018
З метою ознайомлення школярів та студентів з професією державного (приватного) виконавця та популяризації професії виконавця молоді, Міністерством юстиції України оголошується конкурс творчих робіт...
Тернопіль: з метою добору кадрів для «Укрзалізниці»
П'ятниця, 28 вересня 2018
П'ятниця, 28 вересня 2018
У рамках Меморандуму про співпрацю Державної служби зайнятості (Центрального апарату) та ПАТ «Українська залізниця» в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся семінар для кадрових служб...
Борщівчанка пройшла перенавчання на перукаря та матиме улюблену роботу
Середа, 19 вересня 2018
Середа, 19 вересня 2018
Борщівчанка Галина Худа за освітою фахівець з організації та ведення фермерського господарства, деякий час працювала менеджером у сфері торгівлі, а згодом у фермерському господарстві на посаді...
Сприяння мешканцям Тернопілля у започаткуванні та веденні підприємництва
П'ятниця, 07 вересня 2018
П'ятниця, 07 вересня 2018
У конференц-залі Будинку праці, що в Тернополі, відбувся семінар із соціальними партнерами на тему: «Сприяння розвитку малого підприємництва».
Молодь з ОТГ запрошують у Школу місцевого самоврядування
Вівторок, 14 серпня 2018
Вівторок, 14 серпня 2018
Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO оголошує додатковий конкурсний набір в рамках Школи місцевого самоврядування DESPRO – 2018.
Презентація ТОВ "АПБ Топаз"
Понеділок, 13 серпня 2018
Понеділок, 13 серпня 2018
10 серпня 2018р. сектором рекрутингу Тернопільського міськрайонного центру зайнятості було проведено презентацію ТОВ "АПБ Топаз", куди були запрошені 6 осіб.
Стартував онлайн-курс з недискримінаційного підходу у навчанні
Середа, 01 серпня 2018
Середа, 01 серпня 2018
В Тернополі відбувся турнір з пляжного волейболу
Вівторок, 31 липня 2018
Вівторок, 31 липня 2018
На пляжі «Циганка» Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення організував відкритий турнір з пляжного волейболу, у якому взяли участь 4 команди.