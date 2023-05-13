В мережі знову публікують замовну та недостовірну інформацію щодо арешту будинку в Тернополі

Деякі тернопільські інтернет-ресурси, вочевидь спокусившись на кругленькі гонорари замовників, продовжують оприлюднювати недостовірну інформацію про арешт багатоквартирного будинку по вулиці Будного ,3 у Тернополі.

При цьому у матеріалах публікуються копії офіційних юридичних документів, але тільки тих, що вигідні зацікавленій стороні. Тому, щоб спростувати черговий фейк, звернімося до хронології подій навколо спору щодо боргу ОК «ЖБК Будного,3» перед одним із засновників та надамо інші офіційні юридичні документи, про які чомусь заінтересовані замовники непрадивої писанини делікатно мовчать.

Отже, 01.08.2021 року Володимир Брояк (син відомої горе-депутатки міської ради Ольги Шахін) звернувся до Господарського суду Тернопільської області з позовом до Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Будного,3» про стягнення (повернення) вступного внеску 1,8 млн. гривень у зв`язку з виходом зі складу засновників, хоча сам заборгував іншому засновнику кооперативу Ярославу Бабію понад 3,5 млн. гривень. Тим не менше, рішенням від 24.05.2022 року позов було задоволено повністю. На примусове виконання рішення суду видано наказ у справі №921/575/21 від 14 липня 2022 року. 15 липня 2022 року державним виконавцем відділу ДВС у місті Тернополі винесено постанову ВП №69427899 про відкриття виконавчого провадження. 3 серпня 2022 року державний виконавець виносить постанову про опис та арешт багатоквартирного житлового будинку по вулиці Будного, 3, навіть не звернувши уваги на те, що під час здачі будинку в експлуатацію ще у лютому 2022 наказом № 9 Управління містобудування ,архітектури та кадастру житловому будинку присвоєно адресу Будного,3В. Ці обтяження вносять до Державного реєстру речових прав. 6 жовтня 2022 року Державна виконавча служба у місті Тернополі, на підставі поданих їй документів, які підтверджують, що будинок по вулиці Будного,3 (3В) належить Споживчому кооперативу «Богуслава» і побудований за кошти його членів, вносить зміни до Державного реєстру речових прав і видаляє запис про арешт багатоквартирного будинку за данною адресою. 7 жовтня 2022 року виконавча служба в інтересах Володимира Брояка звертається до Господарського суду Тернопільської області з поданням про визнання приналежності багатоквартирного будинку по вулиці Будного 3(3В) до нерухомої власності ОК ЖБК «Будного,3 та, на підставі відкритого виконавчого провадження, реалізації цього майна для повернення йому боргу. Проте, ухвалою Господарського суду це подання задоволене не було, оскільки державний виконавець не довів належності багатоквартирного будинку боржнику. Цього ж висновку дійшов і Західний апеляційний господарський суд у своєму рішенні від 14.02.2023 року. 14 березня 2023 Володимир Брояк звернувся тепер уже до Верховного Суду з касаційною скаргою, у якій просить скасувати усі попередні рішення і задовільнити вимоги виконавчої служби. Таким чином, на сьогоднішній момент ніякого арешту на багатоквартирний житловий будинок по вулиці Будного 3в (за новою адресою), який юридично належить СК «Богуслава», а також на майно самого споживчого кооперативу немає, що підтверджує лист відділу державної виконавчої служби у місті Тернополі від 10.05.2023 № 48375, наданий на запит СК «Богуслава». З

За матеріалами Тернопільські Події.