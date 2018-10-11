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Сім'я з Тернопільщини, яка виховує дев'ятеро дітей, отримала новий будинок

budynok novyi 333Сім'я з Тернопільщини, яка має на вихованні дев'ятеро дітей, отримала новий великий будинок.

Пан Олег та пані Світлана проживають в селі Жовнівка Бережанського району і мають на вихованні четверо власних та 5 прийомних дітей.

Найстаршому 28 років, наймолодшому - три. Вперше на виховання взяли дитину, їхнього найстаршого сина, 10 років тому.

Будинок, вартістю у понад мільйон гривень, придбано за кошти державного бюджету. Ще 61 тисячу гривень для облаштування житла виділили з місцевого бюджету.

Зі словами вдячності до батьків звернувся голова обласної ради Віктор Овчарук:

«Ви взяли на себе величну, але дуже важливу та відповідальну місію – виростити, виховати дітей, підготувати їх до дорослого життя. Попри те, що ростите четверо власних діток, ви відкрили батьківські обійми ще п’ятьом. І хоча кажуть, що чужих дітей не буває, добре розуміємо, які відвагу, мужність, доброту та чуйність треба мати, щоб у доволі складний економічний час відважитись на такий крок. За це вам - велика шана та низький уклін».

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