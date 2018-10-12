На Лановеччині чоловік до смерті побив власну дружину

В одному із сіл Лановецького району чоловік до смерті побив дружину.

На виклик близько 22:00 10-го жовтня приїхав фельдшер, проте врятувати життя односельчанки не вдалося.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. За попередньою інформацією, каже начальник Лановецького відділення поліції Василь Бурик, чоловік та жінка на момент сварки перебували у стані алкогольного сп’яніння. В якийсь момент вони почали з’ясовувати стосунки. В ході словесного конфлікту чоловік почав наносити удари руками та ногами. Коли дружина втратила свідомість, він злякався та викликав допомогу.

При попередньому огляді на тілі загиблої судмедексперт виявив чимало гематом, а також тілесні ушкодження у вигляді розриву селезінки та печінки й травму шлунку.

Підозрюваний у скоєному зізнався, його затримали.

Подружжя виховувало двох доньок та на момент сварок дітей не було вдома, оскільки вони навчаються за межами району.

Чоловікові інкримінують статтю 121 частина 2 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, що спричинило смерть потерпілого.