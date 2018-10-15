Хто хоче «накласти лапу» на природні багатства нашого краю?

Не так давно в інтернет просторі з’явилося повідомлення про те, що кум Владіміра Путіна Медведчук за посередництва своїх нинішніх союзників з партії «За життя» Вадима Рабіновича хоче накласти лапу на природні багатства нашого краю, зокрема на Шумщині.

Чи реальна ця загроза для патріотичного Тернопілля?

Відповіді може бути якнайменше дві. Немає чого хвилюватися, якщо Тернопільська обласна і Шумська районна влади займатимуть принципову позицію, а не поведуться на примарні обіцянки так званого «інвестора» із статутним капіталом 4000 (!) гривень ТзОВ «Тернопільукрторф».

Цілком реальна загроза, бо, як свідчать журналістські розслідування, люди Медведчука, які хочуть заволодіти майже двохстами гектарами торф’яних родовищ у Шумському районі є опосередковано пов’язані з представниками нинішньої української влади. Зокрема, з народним депутатом від «Свободи» – Михайлом Головком.

А саме: серед помічників Головка (див.скрін) є Святослав Віталійович Лілякевич.

Його батько Віталій Палладійович, згідно з виписки з ЄДРПОУ, є одним із засновників «Тернопільукрторфу» (див. скрін).

Простежується дуже прямий зв’язок засновників «Тернопільукрторфу» та засновників ТзОВ «Тернопільтеплоенерго». Директором «Тернопільукрторфу» та «Тернопільтеплоенерго» є Олександр Кравчук, ще й який очолює Тернопільську обласну організацію партії «За життя», що напряму пов’язує його із політичним спонсором партії – Медведчуком (див. скріни).

Як бачимо, у цій логічній послідовності є дві ключові ланки – Медведчук і Головко, які ймовірно й замикають коло. Круг, площа якого дорівнює двомстам гектарам Шумського торфяного родовища. Тепер пазл склався і стало зрозуміло, чому Головко двічі ставав депутатом та найбільшу підтримку він отримував саме в почаївській зоні, де домінує Московський Патріархат.

Джерело: «Інформатор»