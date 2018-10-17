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Банду наркоторговців затримано при в'їзді у Тернопіль

narkotorgovci 77Оперативники затримали четверо жителів Тернопільщини, які майже рік реалізовували ацетильований опій та психотропні речовини - амфетамін.

Організатор заробітків - уродженець Теребовлянського району, 1981 року народження. В спільники собі взяв односельчанина та двох жителів Тернополя. Троє з них - раніше судимі за розбої та наркозлочини. Четвертий в поле зору правоохоронців не потрапляв, а до затримання працював медиком.

За словами виконуючого обов'язки начальника управління стратегічних розслідувань ГУНП в Тернопільській області Ярослава Ханаса, керівник угрупування самостійно варив опій, закуповував сировину та амфетамін. Виготовляв заборонені речовини за містом в приміщенні орендованої дачі.

Троє інших спільників шукали клієнтів. Наркотики продавали в нічних клубах та розважальних закладах. Співпрацювала група з наркоторговцями з сусідніх областей та близького зарубіжжя.

Затримали четвірку зловмисників при в'їзді у Тернопіль працівники управління стратегічних розслідувань, підрозділу протидії наркозлочинності в області та бійці спецпідрозділу «КОРД».

Під час обшуків в помешканнях підозрюваних вилучено близько п'яти тисяч гривень, 2,5 кілограм макової соломки, кілограм канабісу, 100 грам опію, амфетамін та три автомобіля, два з яких на іноземній реєстрації.

Усім чотирьох обрали запобіжний захід - тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави. Організатору 700 тисяч гривень, а його спільникам по 550 тисяч.

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