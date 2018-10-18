Тернополянам наступного тижня включать опалення

У зв’язку із прогнозованим погіршенням погодних умов та зниженням середньодобової температури повітря, у понеділок, 22 жовтня, комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» розпочне запуск системи опалення для подачі тепла в будинки та інші установи міста. Про це повідомляють у мерії.

Для проведення технічних робіт фахівцям дається 72 години, тобто три доби, відповідно, тепло у тернопільські багатоповерхівки прийде не одночасно. Крім того, під час запуску систем, можуть бути локальні проблеми, пов’язані із заповітренням труб та аварії на теплотрасах, що також може стати причиною затримки подачі тепла до осель.

За інформацією «Тернопільміськтеплокомуненерго», станом на сьогоднішній день система опалення для подачі тепла уже запущена у Тернопільському обласному спеціалізованому комунальному дитячому будинку «Малятко», перинатальному центрі Тернопільської міської лікарні №2, а також у Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні.

Фахівці також нагадують, що за функціонування внутрішньобудинкових мереж відповідають обслуговуючі підприємства, тому у випадку виникнення будь-яких проблем із опаленням, тернополянам слід звертатися до відповідного обслуговуючого підприємства. У неробочий час та у вихідні дні городяни можуть звертатися до аварійно-диспетчерських служб.