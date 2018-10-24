Останні новини

10 порад для успішного лідера від пластуна Романа Лозинського

44526566 2331254373612521 2902085289960800256 nРоман Лозинський, пластун, політолог, громадський активіст, голова Політради УГП, підготував для тернополян інтерактивну лекцію про лідерство у політиці. Цієї суботи у Тернополі стартувала Політична академія. Відбулося перше з шести запланованих занять.

Роман Лозинський, маючи досвід успішного політичного лідерства, був першим спікером навчань. Він висловив думку, що лідер - це той, хто впевнено і вперто творить зміни. Для цього він повинен розвивати у собі низку якостей.

1.Лідер - драйвовий. Якщо ви хочете досягати успіху, маєте бути драйвовим, отримувати задоволення від того, що робите. Команда повинна відчувати цей драйв і заряджатися ним.

2.Лідер - це колабораціоніст. Співпраця з людьми - це запорука вашого успіху у колективі. Вміння чути інших та йти на компроміси мають бути невід’ємними вашими якостями.

3.Гуманність. Ніколи не забувайте, що людина - це найбільша цінність. Лідер має тонко відчувати людину.

4.Лідер - смиренний. Ви повинні бути готовими до служіння іншим людям, це шлях до гідного визнання.

5.Цілісність лідера. В рамках психології цілісність людини пов'язується, насамперед, з її унікальністю і неповторністю. При цьому умовою цілісності лідера виступає його автономність, здатність до самоврядування і самоорганізації.

6.Зваженість. Лідер повинен бути виваженим та поміркованим. У конфліктних ситуаціях - йти на компроміс та зберігати самовладнання.

7. Підзвітність. Варто прагнути бути таким лідером, який будує горизонтальні зв’язки. Лідери не творять себе самі, вони здатні визнавати помилки та виправляти їх. Лідер має розповідати, чому він прийняв те чи інше рішення.

8.Лідер - справедливий. Він не має фаворитів у команді, він справедливо оцінює роботу та потенціал людей. Лідер не переходить на особисті образи та вподобання пі час конфліктів.

9.Хоробрість. Лідер не боїться ставити високі планки, відповідати на виклики та ризикувати. Проте хоробрість та необдуманість - різні якості.

10. Візійність. Лідер повинен бути далекоглядним, передбачати наперед різні варіанти розвитку подій, бути готовим до поразок та падінь. Це здатність дивитися на речі стратегічно, набагато ширше і з фокусом на майбутнє.

2

Отож, цієї суботи людей, які готові творити зміни та вчитися, чекають о 10-ій годині в “Авалоні”. Цього разу навчати активістів приїде Михайло Ткач, член наглядової ради Федерації дебатів України, сертифікований суддя, коуч, бізнес-тренер, фасилітатор.

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

На Тернопільщині медсестри мають шанс отримати ваучер на навчання
П'ятниця, 19 жовтня 2018
Thumbnail Заступник директора Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості Люся Совінська та начальник відділу активної підтримки безробітних Тетяна Сусла взяли участь у зустрічі...
Мін’юст розпочинає опитування жителів сільської місцевості щодо доступу до нотаріальних послуг
П'ятниця, 19 жовтня 2018
Thumbnail Міністерство юстиції України хоче зробити послуги для людей більш якісними та наблизити їх до кожного громадянина. Для цього ми розпочинаємо опитування жителів сіл, селищ, селищ міського типу, міст...
У Тернополі провели міні-ярмарок вакансій
Четвер, 18 жовтня 2018
Thumbnail У зв’язку з відкриттям нового супермаркету мережі «Рукавичка» у м. Тернополі по вул. Миру, 7В, в приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели міні-ярмарок вакансій на замовлення...
Улюблені змагання тернопільських четверокласників – на старті!
Четвер, 18 жовтня 2018
Thumbnail З 22 по 26 жовтня 2017 року у Тернополі відбудуться змагання серед учнів 4-их класів „Перші кроки”. Їм передував перший етап – шкільні змагання серед учнів 4-их класів, далі відбудеться другий етап – змагання у...
Творче засідання Клубу «Час Z»
Субота, 06 жовтня 2018
Thumbnail У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості з початку навчального року продовжив діяльність Клуб «Час Z» і 3 жовтня 2018 року відбулось чергове засідання на тему «Що можуть зробити ці руки?».
Оголошується конкурс творчих робіт “Портрет виконавця очима сучасної молоді”
Вівторок, 02 жовтня 2018
Thumbnail З метою ознайомлення школярів та студентів з професією державного (приватного) виконавця та популяризації професії виконавця молоді, Міністерством юстиції України оголошується конкурс творчих робіт...
Тернопіль: з метою добору кадрів для «Укрзалізниці»
П'ятниця, 28 вересня 2018
Thumbnail У рамках Меморандуму про співпрацю Державної служби зайнятості (Центрального апарату) та ПАТ «Українська залізниця» в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся семінар для кадрових служб...
Борщівчанка пройшла перенавчання на перукаря та матиме улюблену роботу
Середа, 19 вересня 2018
Thumbnail Борщівчанка Галина Худа за освітою фахівець з організації та ведення фермерського господарства, деякий час працювала менеджером у сфері торгівлі, а згодом у фермерському господарстві на посаді...
Сприяння мешканцям Тернопілля у започаткуванні та веденні підприємництва
П'ятниця, 07 вересня 2018
Thumbnail У конференц-залі Будинку праці, що в Тернополі, відбувся семінар із соціальними партнерами на тему: «Сприяння розвитку малого підприємництва».