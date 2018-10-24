10 порад для успішного лідера від пластуна Романа Лозинського

Роман Лозинський, пластун, політолог, громадський активіст, голова Політради УГП, підготував для тернополян інтерактивну лекцію про лідерство у політиці. Цієї суботи у Тернополі стартувала Політична академія. Відбулося перше з шести запланованих занять.

Роман Лозинський, маючи досвід успішного політичного лідерства, був першим спікером навчань. Він висловив думку, що лідер - це той, хто впевнено і вперто творить зміни. Для цього він повинен розвивати у собі низку якостей.

1.Лідер - драйвовий. Якщо ви хочете досягати успіху, маєте бути драйвовим, отримувати задоволення від того, що робите. Команда повинна відчувати цей драйв і заряджатися ним.

2.Лідер - це колабораціоніст. Співпраця з людьми - це запорука вашого успіху у колективі. Вміння чути інших та йти на компроміси мають бути невід’ємними вашими якостями.

3.Гуманність. Ніколи не забувайте, що людина - це найбільша цінність. Лідер має тонко відчувати людину.

4.Лідер - смиренний. Ви повинні бути готовими до служіння іншим людям, це шлях до гідного визнання.

5.Цілісність лідера. В рамках психології цілісність людини пов'язується, насамперед, з її унікальністю і неповторністю. При цьому умовою цілісності лідера виступає його автономність, здатність до самоврядування і самоорганізації.

6.Зваженість. Лідер повинен бути виваженим та поміркованим. У конфліктних ситуаціях - йти на компроміс та зберігати самовладнання.

7. Підзвітність. Варто прагнути бути таким лідером, який будує горизонтальні зв’язки. Лідери не творять себе самі, вони здатні визнавати помилки та виправляти їх. Лідер має розповідати, чому він прийняв те чи інше рішення.

8.Лідер - справедливий. Він не має фаворитів у команді, він справедливо оцінює роботу та потенціал людей. Лідер не переходить на особисті образи та вподобання пі час конфліктів.

9.Хоробрість. Лідер не боїться ставити високі планки, відповідати на виклики та ризикувати. Проте хоробрість та необдуманість - різні якості.

10. Візійність. Лідер повинен бути далекоглядним, передбачати наперед різні варіанти розвитку подій, бути готовим до поразок та падінь. Це здатність дивитися на речі стратегічно, набагато ширше і з фокусом на майбутнє.

Отож, цієї суботи людей, які готові творити зміни та вчитися, чекають о 10-ій годині в “Авалоні”. Цього разу навчати активістів приїде Михайло Ткач, член наглядової ради Федерації дебатів України, сертифікований суддя, коуч, бізнес-тренер, фасилітатор.