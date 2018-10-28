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Не будь байдужим! Прийди на акцію «Врятуй Парк»!

park vriatuuНе будь байдужим, прийди сьогодні на Театральний майдан та візьми участь в акції «Врятуй Парк»!

Більше 66 га зелених зон Тернополя вкрадено під забудови!

«Друзі, якщо ми не покажемо владі силу і єдність громади, то скоро в нас взагалі не залишиться парків! – Звертається до тернополян одна з лідерок Української Галицької Партії Ірина Яремчук. –  Давайте відстоїмо право на чисте повітря, яке є у нас і повинне бути в наших дітей».

Городян запрошують долучитися до акції, яка відбудеться сьогодні, 28 жовтня, о 15.00 годині на Театральному майдані.

Активіст Вододимир Пахольчук на своїй сторінці у Фейсбук поширює інформацію про захід та закликає приєднатися: «ПРОШУ ВАС ВСІХ ЗРОБИТИ РЕПОСТ І ПРИЙТИ НА МАЙДАН щоб підтримати нас. Саме від НАС залежить майбутнє наших красивих парків в нашому місті і не дозволимо владі нищити їх. Ми є простий народ яка «наша влада» має робити все для того щоб ми жили і раділи життю а не навпаки.

Саме від відсутність парків залежить брак свіжого повітря в нашому місті, відсутність місць для відпочинку, збільшення загазованості та вмісту шкідливих речовин і так далі. Тому щоб того не відбулось в нашому «Файному місті Тернопіль» прошу Вас всіх прийти на майдан. Надіюсь на вашу підтримку».

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