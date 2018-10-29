В лісі на Збаражчині чоловік знайшов мертвими матір та брата

В лісі, неподалік села Старий Вишнівець, Збаразького району чоловік виявив тіло матері та рідного брата.

25 жовтня вони вийшли по гриби до лісу і не повернулися.

Молодший син знав, куди пішли його рідні, як і те, що брат та мама могли залишитися ночувати у лісі в облаштованому сховку. Через добу вирішив розшукати зниклих. Найшов їх у власноруч збудованому курені мертвими.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група. За словами правоохоронців, загиблі зловживали спиртними напоями. На тілах слідів насильницької смерті не виявлено. Попередня причина смерті - переохолодження після вживання алкоголю. Звернемо увагу, що кілька років тому з цієї ж причини - від переохолодження, помер ще один брат.