Через потепління у Тернополі вимкнули опалення

Тернополянам вимкнули центральне опалення.

У мерії пояснюють, що зв’язку із підвищенням середньодобової температури повітря, яка є вищою від 8 градусів тепла, та подальшим її прогнозом підвищенням до +18 градусів, у Тернополі призупиняється подача теплоносія для опалення всім споживачам, крім лікарень.

Опалення закладів освіти, охорони здоров'я, (окрім лікарень) та культури здійснюватиметься за технічної можливості на підставі звернень керівників закладів.

Фахівці управління ЖКГ проводитимуть щоденний моніторинг прогнозу погоди для відновлення опалення споживачам у випадку зниження температури зовнішнього повітря.