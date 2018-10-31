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Аварія на об’їзній Тернополя: «Удар був на стільки сильний, що легківку переламало навпіл» (ФОТО)

bruht2 1На об’їзний Тернополя водій на великій швидкості врізалася в бетонну огорожу.  В результаті удару задня частина транспортного засобу опинилася на пасажирському місці.

Аварія сталася 31 жовтня близько четвертої години ранку. На мосту водій автомобіля ВАЗ-2103 не врахував дорожньої ситуації, не вибрав безпечної швидкості і як результат - не впорався з керуванням. Автівку занесло і вона врізалася в бетонну огорожу, зазначають у поліції.

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На момент аварії в авто перебував лише водій. Удар був на стільки сильний, що легківку переламало навпіл, пасажирське сидіння викинуло з салону взагалі.

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Проте водій залишився живий. Чоловік, 1957 року народження, отримав тілесні ушкодження - закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом ребра й ключиці. Проте загрози його життю немає. 

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