Тернопільщина: масштабна пожежа на зерносушарці

На Тернопільщині загорілася зерносушарка з кукурудзою.

1 листопада о 03:27 на пункт зв’язку 8-ї державної пожежно-ряувальної частини надійшло повідомлення про пожежу зерносушарки з кукурудзою, що виникла в місті Борщів, на вулиці С.Бандери, 138, на території місцевого сільськогосподарського підприємства.

Про подію повідомляє обласне управління ДСНС.

До місця події негайно вирушив черговий караул ДПРЧ-8. На момент прибуття вогнеборців полум’я поширилось на площі близько 300 м.кв. На підмогу основним силам було направлено резервний караул ДПРЧ-8, а також підрозділи місцевої пожежної охорони з селища Скала – Подільська та сіл Озеряни й Більче-Золоте. Всього, на гасіння та підвіз води, залучено 6 одиниць пожежної техніки та 18 чоловік особового складу.

О 05:05 спільними зусиллями пожежу вдалось локалізувати. Станом на 10.50 тривала ліквідація. Горіли елементи покрівлі сушарки на площі 300 м.кв та один з 14 відсіків зерносушарки, площею орієнтовно 60 м.кв, в якому зберігається 30 тонн кукурудзи в качанах.