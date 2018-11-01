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Порушення ПДР спричинило серйозну аварію на трасі Львів-Тернопіль

ozerna2Порушення правил дорожнього руху стало причиною дорожньо-транспортної аварії в Зборівському районі. На трасі Львів-Тернопіль 1-го листопада близько 11:00 не розминулися дві іномарки.

За словами правоохоронців, автомобіль Audi-100 рухався в напрямку Львова. В якийсь момент кермувальниця пішла на обгін, перетнувши суцільну смугу.

Жінка виїхала на зустрічну, якою в той момент їхав інший транспортний засіб - SUBARU Forester. Водій SUBARU спробував уникнути зіткнення. Кермувальниця Audi, тікаючи від удару, виїхала на узбіччя іншої смуги, проте транспорт занесло і вона врізалася в зустрічний автомобіль.

В обох автомобілях були пасажири. Проте травми отримала лише водійка Audi. Її без свідомості та з підозрою на перелом кісок тазу госпіталізували до лікарні.

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За словами правоохоронців, за останніх кілька днів на дорогах Тернопільщини трапилося чимало дорожньо-транспортних пригод, в яких постраждали або й загинули люди. Часто аварії трапляються на відремонтованих автошляхах, оскільки більшість кермувальників ігнорують правила дорожнього руху, не дотримуються швидкісного режиму. Ще одна з причин аварійності - погодні умови - туман та мряка. Тож водії будьте обережними!

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