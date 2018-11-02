На об'їзній Тернополя водій Мерседеса на смерть збив жінку

На об'їзній Тернополя водій Мерседеса збив жінку. Про аварію, яка трапилася 1 листопада близько 21:30 кермувальник сам повідомив у поліцію.

Удар виявився летальним для потерпілої. Від отриманих травм 65-річна уродженка Закарпатської області загинула на місці пригоди.

За попередньою інформацією, жінка перебігала проїзну частину за межами пішохідного переходу. На місці автопригоди відсутнє будь-яке освітлення.

Водій попередньо тверезий, але у нього відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю в крові.