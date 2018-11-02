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Тернопільський історик, письменник, політик Олег Вітвіцький: «Особлива ніч з 31 жовтня на 1 листопада»01-11-2018
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29-10-2018
На об'їзній Тернополя водій Мерседеса на смерть збив жінку
На об'їзній Тернополя водій Мерседеса збив жінку. Про аварію, яка трапилася 1 листопада близько 21:30 кермувальник сам повідомив у поліцію.
Удар виявився летальним для потерпілої. Від отриманих травм 65-річна уродженка Закарпатської області загинула на місці пригоди.
За попередньою інформацією, жінка перебігала проїзну частину за межами пішохідного переходу. На місці автопригоди відсутнє будь-яке освітлення.
Водій попередньо тверезий, але у нього відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю в крові.
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Новини тернополян
Соціальна програма Scholarship: отримай оплату за весь рік навчання у ВНЗ
Середа, 31 жовтня 2018
Середа, 31 жовтня 2018
Абітурієнтів та студентів Тернополя запрошують прийняти участь у соціальній програмі Scholarship. Головний приз - грант (стипендія) у розмірі 35.300 грн. на сплату року навчання в українському ВНЗ. Ця...
На Тернопільщині медсестри мають шанс отримати ваучер на навчання
П'ятниця, 19 жовтня 2018
П'ятниця, 19 жовтня 2018
Заступник директора Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості Люся Совінська та начальник відділу активної підтримки безробітних Тетяна Сусла взяли участь у зустрічі...
Мін’юст розпочинає опитування жителів сільської місцевості щодо доступу до нотаріальних послуг
П'ятниця, 19 жовтня 2018
П'ятниця, 19 жовтня 2018
Міністерство юстиції України хоче зробити послуги для людей більш якісними та наблизити їх до кожного громадянина. Для цього ми розпочинаємо опитування жителів сіл, селищ, селищ міського типу, міст...
У Тернополі провели міні-ярмарок вакансій
Четвер, 18 жовтня 2018
Четвер, 18 жовтня 2018
У зв’язку з відкриттям нового супермаркету мережі «Рукавичка» у м. Тернополі по вул. Миру, 7В, в приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели міні-ярмарок вакансій на замовлення...
Улюблені змагання тернопільських четверокласників – на старті!
Четвер, 18 жовтня 2018
Четвер, 18 жовтня 2018
З 22 по 26 жовтня 2017 року у Тернополі відбудуться змагання серед учнів 4-их класів „Перші кроки”. Їм передував перший етап – шкільні змагання серед учнів 4-их класів, далі відбудеться другий етап – змагання у...
Творче засідання Клубу «Час Z»
Субота, 06 жовтня 2018
Субота, 06 жовтня 2018
У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості з початку навчального року продовжив діяльність Клуб «Час Z» і 3 жовтня 2018 року відбулось чергове засідання на тему «Що можуть зробити ці руки?».
Оголошується конкурс творчих робіт “Портрет виконавця очима сучасної молоді”
Вівторок, 02 жовтня 2018
Вівторок, 02 жовтня 2018
З метою ознайомлення школярів та студентів з професією державного (приватного) виконавця та популяризації професії виконавця молоді, Міністерством юстиції України оголошується конкурс творчих робіт...
Тернопіль: з метою добору кадрів для «Укрзалізниці»
П'ятниця, 28 вересня 2018
П'ятниця, 28 вересня 2018
У рамках Меморандуму про співпрацю Державної служби зайнятості (Центрального апарату) та ПАТ «Українська залізниця» в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся семінар для кадрових служб...
Борщівчанка пройшла перенавчання на перукаря та матиме улюблену роботу
Середа, 19 вересня 2018
Середа, 19 вересня 2018
Борщівчанка Галина Худа за освітою фахівець з організації та ведення фермерського господарства, деякий час працювала менеджером у сфері торгівлі, а згодом у фермерському господарстві на посаді...