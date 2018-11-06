Від початку року на дорогах Тернопільщини загинуло 64 людини

1775 дорожньо-транспортних пригод трапилося на дорогах Тернопільської області за десять місяців цього року. 309 аварій - з потерпілими, в яких 64 людей загинуло, а 418 отримали травми.

Про це розповів керівник Управління патрульної поліції Тернопільської області Богдан Шевчук.

- Найпоширеніші дорожньо-транспортні пригоди - зіткнення автомобілів, наїзд на перешкоду або на припаркований транспорт. А от найчастіше гинуть люди під колесами автівок, при зіткненнях та перекиданнях автомобілів.

За інформацією поліцейських, порушення правил маневрування, перевищення швидкості, недотримання та виїзд на смугу зустрічного руху, а також перехід дороги у невстановленому місці - основні правила, якими нехтують як водії, так і пішоходи. Ще одна причина автопригод - погані дороги та недостатнє освітлення проїжджої частини.

- За вихідні - дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими - це наїзд КаМАЗу на жінку в Борщівському районі, а також зіткнення легкового автомобіля і мопеда у Заліщиках. В обох випадках люди травмовані, мають переломи. Ми розпочали кримінальні провадження. Тривають розслідування.

250 аварій трапилося через їзду в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. За десять місяців правоохоронці оформили 750 адмінпротоколів відповідно до статті 130.

Найбільше автопригод з постраждалими правоохоронці фіксують по суботах, а от у робочі дні пік аварійності припадає на 13 та 22 годину.

Аби хоча б якось контролювати ситуацію на дорогах, працівники головного управління нацполіції краю спільно з патрульними організовують спільні патрулювання.