На Лановеччині водій на смерть збив чоловіка і втік

На Лановеччині водій збив людину й втік з місця автопригоди.

Тіло невідомого зі слідами насильницької смерті близько 18:00 на дорозі місцевого значення, між селами Борсуки та Синівці, виявили місцеві жителі.

Бригада швидкої допомоги, прибувши на місце події, оглянувши чоловіка, констатувала лише його смерть.

За словами керівника Лановецького відділення поліції Василя Бурика, на тілі невідомого були сліди насильницької смерті, характерні наїзду автомобіля. Згодом з'ясувалося, що загиблий - житель села Синівці, 1970 року народження.

Шукати автомобіль-втікач правоохоронцям допомагала і громада. Було відомо, що ймовірно до автопригоди причетний легковий автомобіль марки ВАЗ-2106 світлого кольору.

На одному з хуторів, за п'ятнадцять кілометрів від місця аварії, знайшли автівку, яка могла бути причетною до ДТП. Встановили вони й особу водія - це житель Ланівців. Чоловік зізнався, що наїхав на щось, але злякався та втік. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ. А от експерти та судмедекспертиза встановлюватиме чи це був наїзд на лежаче тіло, чи зіткнення. Триває слідство, зазначають у поліції.