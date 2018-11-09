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На Чортківщині водій іномарки розчавив пішохода (ФОТО)

34 chortkivЧоловіка переїхав автомобіль: частини тіла з проїжджої частини довелося збирати. За словами водія, помітив він сторонній предмет на дорозі занадто пізно.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 листопада близько 18:00 на Чортківщині. На автодорозі Бучач-Чортків-Скала-Подільська, у селі Білобожниця, автомобіль переїхав жителя району. За словами свідків, потерпілого того дня бачили люди у стані сильного алкогольного сп’яніння. За попередніми даними, він міг йти дорогою, впасти та заснути. Дана ділянка дороги не освітлюється.

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Водій автомобіля Volkswagen Touareg каже, що зауважив сторонній предмет на дорозі запізно. Загальмувати вчасно не встиг. Коли вийшов з транспортного засобу, то зрозумів, що переїхав людину. Чоловік загинув на місці пригоди. Це – житель села Полівці, 1984 року народження.

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Проводиться слідство, пише "Досьє 102".

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