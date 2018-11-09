На Чортківщині водій іномарки розчавив пішохода (ФОТО)

Чоловіка переїхав автомобіль: частини тіла з проїжджої частини довелося збирати. За словами водія, помітив він сторонній предмет на дорозі занадто пізно.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 листопада близько 18:00 на Чортківщині. На автодорозі Бучач-Чортків-Скала-Подільська, у селі Білобожниця, автомобіль переїхав жителя району. За словами свідків, потерпілого того дня бачили люди у стані сильного алкогольного сп’яніння. За попередніми даними, він міг йти дорогою, впасти та заснути. Дана ділянка дороги не освітлюється.

Водій автомобіля Volkswagen Touareg каже, що зауважив сторонній предмет на дорозі запізно. Загальмувати вчасно не встиг. Коли вийшов з транспортного засобу, то зрозумів, що переїхав людину. Чоловік загинув на місці пригоди. Це – житель села Полівці, 1984 року народження.

Проводиться слідство, пише "Досьє 102".