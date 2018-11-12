У аварії на Тернопільщині загинув 25-річний велосипедист

Дві аварії за участі велосипедистів задокументували працівники Кременецького відділу поліції. Одна з них – зі смертельними наслідками.

Повідомлення про наїзд на велосипедиста надійшло до працівників поліції 9 листопада близько 20 години від мешканки Почаєва. Жінка повідомила, що невідомий водій смертельно травмував велосипедиста та з місця пригоди втік.

Неподалік від місця пригоди працівники слідчо-оперативнї групи виявили автомобіль «Мерседес» з пошкодженнями характерними для ДТП, а невдовзі встановили і особу водія – це 20-річний житель села Радомиль.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та, виїхавши на зустрічну смугу, збив кермувальника двоколісного транспорту. Від отриманих травм 25-річний мешканець міста помер на місці пригоди.

Як розповів власник іномарки, спочатку він у стані шоку поїхав з місця аварії, однак згодом зупинив транспорт та сам пішов до поліцейської станції міста Почаїв розповісти про скоєне. У кермувальника взято забір крові на вміст алкоголю, відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Ще одна аварія трапилася в Почаєві 10 листопада о 10 годині. На дорозі не розминулися водій скутера «Хонда» і велосипедист. Як встановили правоохоронці, 66-річна місцева мешканка керуючи двоколісником, не надала переваги в русі при виїзді з другорядної на головну дорогу та зіткнулася зі скутеристом. В результаті аварії потерпілу з тяжкими травмами голови доправили до лікарні.