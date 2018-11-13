Два дні у Тернополі та навколишніх селах не буде води

У зв'язку з плановим промиванням водопровідних мереж, на два дні без води залишиться частина Тернополя, а також довколишніх сіл. Припинено водопостачання буде від 00 год 14 листопада до 24 год 15 листопада.

З водою будуть мешканці Центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк”. Вода з пониженим тиском подаватиметься у помешкання на вулицях Оболоня, Бродівська, Лук’яновича, Малишка, Польового, Коцюбинського, Стадникової, Чернівецька, тобто може бути відсутньою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Починаючи з ранку 15 листопада, подекуди може з’явитися вода з підвищеним вмістом хлору, отже – непридатна для вживання в питних цілях чи для приготування їжі.

У період відсутності води в мережах також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов.

Цілковито відновлено водопостачання Тернополя й довколишніх сіл буде до кінця доби 15 листопада.

Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності.