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У ДТП на трасі Київ-Чоп загинув спортсмен з Тернопільщини Андрій Пушкар

pushkar 222Чемпіон світу та Європи з армреслінгу, 33-річний Андрій Пушкар загинув у наслідок дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі «Київ-Чоп».

Повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ-Чоп до Рівненської поліції надійшло сьогодні, 14 листопада, близько 15 години.

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Відомо, що на автодорозі між селами Гаї-Лев’ятинські та Крупець, водій автомобіля «Citroen» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою.

Унаслідок ДТП водій та пасажир фургону загинули на місці.

За нашою інформацією, за кермом автомобіля був кременчанин Андрій Пушкар, український спортсмен-рукоборець, тренер, заслужений майстер спорту України (2006), багаторазовий чемпіон України, Європи та світу. 

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