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Знову п’яний і знову ДТП

46488121 723098224725883 1688219689777364992 nВиклик про ДТП на вулиці Микулинецькій патрульні отримали вчора, близько 18-ї години.

Інспектори з’ясували, що водій автомобіля OPEL рухався назустріч потоку транспортним засобам у своїй смузі для руху, проте потім, він різко здійснив поворот ліворуч, де в цей момент їхав автомобіль HONDA ACCORD, водій якого почав різко тиснути на гальма, але зіткнення не вдалося уникнути.

На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.

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Під час спілкування з 36-річним водієм автомобіля OPEL, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на визначення стану сп’яніння показав результат – 0,87 проміле алкоголю у крові, що практично у 5 разів перевищує норму. Виявилося, що водій уже вдруге протягом року сідає напідпитку за кермо та позбавлений права керування.

На 36-річного чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 2 ст. 130 КУпАП (повторне протягом року керування у стані алкогольного сп’яніння), ч. 4 ст. 126 КУпАП (Керування особою, яка позбавлена такого права).

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