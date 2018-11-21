22 листопада прийди на захід від Української Галицької Партії та отримай відповіді на усі питання про ОСББ

Ви живете у багатоквартирному будинку, але ще не маєте власного ОСББ? Вас цікавить, які можливості ОСББ дає для модернізації будинку? Чи реально вдвічі зменшити витрати на оплату тепла? Думаєте, чи взагалі варто створювати об’єднання і з чого починати? Хочете врахувати усі переваги та загрози?

Відповіді на всі ці та інші питання можна буде отримати під час події, яку організовує Українська Галицька Партія, 22 листопада у Тернопільському прес-клубі.

“За дослідженнями нашої експертної групи, на субсидії на газ та тепло із державного бюджету йде набагато більше коштів, аніж на термомодернізацю будинків. Так бути не може! Тому Українська Галицька Партія організовує захід, щоб, власне, показати можливості, які мають ОСББ. Для оптимізації витрат на тепло мають залучатися міські, обласні та загальнодержавні програми”, - пояснює Іван Кізюк, голова ТМО УГП.

Однією зі спікерів буде відома львівська експертка, директорка управлінської компанії “Нове місто” та голова ОСББ Галина Джулай, яка поділиться власним досвідом та розповість про всі особливості, можливості і секрети.

Якщо ви:

- хочете покращити теплоізоляцію власного будинку;

- все ще думаєте, чи варто об’єднуватися в ОСББ;

- хочете дізнатися реальний досвід роботи успішних ОСББ;

- вже є членомОСББ, або навіть його керівником

Тоді приходьте в Тернопільський прес-клуб (вул. Качали, 3) 22 листопада о 18:00

Буде дуже інформативно та цікаво.