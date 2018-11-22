АТОвця Руслана Романюка із Тернопільщини жорстоко закатували

Тернопільщину сколихнула сумна звістка про вбивство 41-річного Руслана Романюка із села Білозірка Лановецького р-ну.

Два роки чоловік ніс службу на Сході України, останнім часом тримав українські позиції у Маріуполі. Був контрактником Збройних сил України. Тіло військовослужбовця виявили 14 листопада в центральній частині Дніпра, неподалік вокзалу на площі Старомостовій.

За попередніми даними, смерть настала внаслідок удушення, – повідомляє «НОВА Тернопільська газета».

Окрім того, розповідають, що тіло нашого земляка було вкрай спотворене — виколоті очі, порізане обличчя. Вочевидь, його жорстоко катували… Відомо, що Руслан завершив службу, повертався додому, але на залізничному вокзалі в Дніпрі з ним стався прикрий випадок. У чоловіка вкрали документи та особисті речі, він звернувся до поліції. Майже тиждень жив на вокзалі, чекав відновлення документів, бо ж його навіть не брали у потяг. Голодного і холодного його зустрічали місцеві волонтери, допомогли йому найнеобхіднішим. Планували допомогти з відправкою додому, але дізналися від поліції страшне. Власне, вони опізнали тіло і допомогли встановити особу. У Білозірці з рідних Руслана мешкає тільки його тітка, яка займалася організацією похорону. Молилися за душу вбитого учасника АТО-ООС місцевий парох отець Олексій Філюк та священик з Іванківців Ігор Огороднік.

— У Руслана дуже важкий життєвий шлях… Народився у Білозірці, з раннього дитинства його покинули батьки. З п’ятимісячного віку його виховували бабуся і дідусь, — розповів отець Олексій. — Після смерті стареньких чоловік пробував влаштувати особисте життя, а потім вирішив іти захищати Україну на Сході. Уклав контракт і подався на війну. Два роки не приїжджав додому. Нещодавно його відпустили, але не доїхав… Невідомо, що сталося у Дніпрі… У Руслана є тітка в Білозірці, з нею він спілкувався найбільше. Власне, вона й подбала про похорон. Допомогу потерпілій родині надав місцевий агрохолдинг. На вокзалі у Руслана вкрали документи і гроші, тож він залишився з порожніми руками. Непросто у такій ситуації дати собі раду. Звернувся до поліції, але злодіїв не знайшли. Нині триває розслідування, поки що слідчий не повідомляє подробиць. Не знаємо, чи є відео з камер спостереження, які поліція розглядає версії трагічної події. Руслан переніс жахливу смерть, нехай Бог дає світло його душі…