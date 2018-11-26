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На Тернопільщині через вибуховий експеримент покалічилась дитина
На Тернопільщині через експеримент школяр потрапив до лікарні.
Нещастя сталося після того, як малолітній з Монастириського району переглянув відео в соцмережах про методику виготовлення Феєрверків.
Потерпілому дев'ять років. Він виготовляв небезпечну іграшку з предметів, вказаних в інтернеті. Далі юний експерементатор почав нагрівати скло лампи, аби побачити феєрверк. Натомість конструкція вибухнула, покалічивши школяра.
На момент нещастя батьків у будинку не було, вони поралися по господарству.
З вибуховою раною лівої кисті руки дитину доправили до лікарні. У малолітнього медики констатували контузію м'яких тканин, опіки та інфекцію.
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Новини тернополян
Тернополяни провели флешмоб «Зупинись, щоб вшанувати!» до роковин голодомору
Субота, 24 листопада 2018
Субота, 24 листопада 2018
23 листопада 16:00 на вул. Руська біля «Зеленої церкви» тернополяни провели флешмоб в рамках кампанії «Зупинись, щоб вшанувати!» на підтримку державної ініціативи - Українського інституту національної пам’яті...
Жіночий Клуб «Гармонія» завітав у об'єднану територіальну громаду
П'ятниця, 23 листопада 2018
П'ятниця, 23 листопада 2018
Жіночий Клуб «Гармонія» завітав до Байковецької об'єднаної територіальної громади. Виїзне засідання жіночого клубу «Гармонія» Тернопільського міськрайонного центру зайнятості відбулось 22 листопада.
Тернопільських школярів запрошують на фінал фестивалю «Дитяча легка атлетика за програмою IAAF»
Середа, 21 листопада 2018
Середа, 21 листопада 2018
22 листопада в залі ігрових видів спорту ТНПУ ім. В. Гнатюка відбудуться фінальні змагання фестивалю «Дитяча легка атлетика IAAF». Початок змагань о 14.30 год. Шість найсильніших тернопільських команд...
Акція «Сопричастя» до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр.
Понеділок, 19 листопада 2018
Понеділок, 19 листопада 2018
Членство Спілки Української Молоді в Україні ініціює проведення акції «Сопричастя» на знак духовної єдності з тими поколіннями українців, які постраждали в часи Голодомору та терору.
У тернополян, які зібрали акцію протесту проти Тимошенко, відібрали плакати
Середа, 14 листопада 2018
Середа, 14 листопада 2018
«Юля Геть!», «Бабусі Юлі пора на пенсію» - із такими плакатами влаштували акцію тернополяни у день приїзду Юлії Тимошенко. Так званий «Новий курс» Тимошенко тернополяни назвали дорогою в рабство, а саму Юлю - ставлеником Кремля.
Вакантні посади та вільні робочі місця у Тернополі
Середа, 14 листопада 2018
Середа, 14 листопада 2018
Станом на 1 листопада 2018 року від 483 підприємств, що здійснюють діяльність на території м. Тернополя у Тернопільський міськрайонний центр зайнятості надійшла інформація про наявність 1579...
На Тернопільщині для молоді організовують «Бандерівську школу»
Субота, 03 листопада 2018
Субота, 03 листопада 2018
На Тернопільщині проведуть національно-патріотичний табір-семінар для молоді «Бандерівська школа».
Соціальна програма Scholarship: отримай оплату за весь рік навчання у ВНЗ
Середа, 31 жовтня 2018
Середа, 31 жовтня 2018
Абітурієнтів та студентів Тернополя запрошують прийняти участь у соціальній програмі Scholarship. Головний приз - грант (стипендія) у розмірі 35.300 грн. на сплату року навчання в українському ВНЗ. Ця...
На Тернопільщині медсестри мають шанс отримати ваучер на навчання
П'ятниця, 19 жовтня 2018
П'ятниця, 19 жовтня 2018
Заступник директора Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості Люся Совінська та начальник відділу активної підтримки безробітних Тетяна Сусла взяли участь у зустрічі...