На Тернопільщині через вибуховий експеримент покалічилась дитина

На Тернопільщині через експеримент школяр потрапив до лікарні.

Нещастя сталося після того, як малолітній з Монастириського району переглянув відео в соцмережах про методику виготовлення Феєрверків.

Потерпілому дев'ять років. Він виготовляв небезпечну іграшку з предметів, вказаних в інтернеті. Далі юний експерементатор почав нагрівати скло лампи, аби побачити феєрверк. Натомість конструкція вибухнула, покалічивши школяра.

На момент нещастя батьків у будинку не було, вони поралися по господарству.

З вибуховою раною лівої кисті руки дитину доправили до лікарні. У малолітнього медики констатували контузію м'яких тканин, опіки та інфекцію.