На Тернопільщину насувається мобілізація?

Учора на позачерговому засіданні Верховної Ради депутати проголосували за введення воєнного стану в десятьох областях України.

Згідно з новими правками воєнний стан вводиться строком на 30 днів з 9 години 28 листопада.

Воєнний стан не поширюється на території Тернопільської області. Проте на сьогодні достеменно не відомо, як особливий період торкнеться мешканців нашої області. Бо уже зранку у громадському транспорті ширилися чутки про початок мобілізації. Нібито працівники військкомату розносять по квартирах повістки, а самі військкомати отримали вказівки про мобілізацію населення краю. То ж просимо керівників області та відповідних військових структур дати роз’яснення з даного приводу.