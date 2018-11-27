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На Тернопільщину насувається мобілізація?
Учора на позачерговому засіданні Верховної Ради депутати проголосували за введення воєнного стану в десятьох областях України.
Згідно з новими правками воєнний стан вводиться строком на 30 днів з 9 години 28 листопада.
Воєнний стан не поширюється на території Тернопільської області. Проте на сьогодні достеменно не відомо, як особливий період торкнеться мешканців нашої області. Бо уже зранку у громадському транспорті ширилися чутки про початок мобілізації. Нібито працівники військкомату розносять по квартирах повістки, а самі військкомати отримали вказівки про мобілізацію населення краю. То ж просимо керівників області та відповідних військових структур дати роз’яснення з даного приводу.
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Новини тернополян
Перед президентськими виборами СБУ починає цькувати патріотів
Вівторок, 27 листопада 2018
Вівторок, 27 листопада 2018
До виборів президента залишилося зовсім небагато часу і всі політичні сили так чи інакше почали готуватися до чергової дільби нашої країни.
Тернополяни провели флешмоб «Зупинись, щоб вшанувати!» до роковин голодомору
Субота, 24 листопада 2018
Субота, 24 листопада 2018
23 листопада 16:00 на вул. Руська біля «Зеленої церкви» тернополяни провели флешмоб в рамках кампанії «Зупинись, щоб вшанувати!» на підтримку державної ініціативи - Українського інституту національної пам’яті...
Жіночий Клуб «Гармонія» завітав у об'єднану територіальну громаду
П'ятниця, 23 листопада 2018
П'ятниця, 23 листопада 2018
Жіночий Клуб «Гармонія» завітав до Байковецької об'єднаної територіальної громади. Виїзне засідання жіночого клубу «Гармонія» Тернопільського міськрайонного центру зайнятості відбулось 22 листопада.
Тернопільських школярів запрошують на фінал фестивалю «Дитяча легка атлетика за програмою IAAF»
Середа, 21 листопада 2018
Середа, 21 листопада 2018
22 листопада в залі ігрових видів спорту ТНПУ ім. В. Гнатюка відбудуться фінальні змагання фестивалю «Дитяча легка атлетика IAAF». Початок змагань о 14.30 год. Шість найсильніших тернопільських команд...
Акція «Сопричастя» до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр.
Понеділок, 19 листопада 2018
Понеділок, 19 листопада 2018
Членство Спілки Української Молоді в Україні ініціює проведення акції «Сопричастя» на знак духовної єдності з тими поколіннями українців, які постраждали в часи Голодомору та терору.
У тернополян, які зібрали акцію протесту проти Тимошенко, відібрали плакати
Середа, 14 листопада 2018
Середа, 14 листопада 2018
«Юля Геть!», «Бабусі Юлі пора на пенсію» - із такими плакатами влаштували акцію тернополяни у день приїзду Юлії Тимошенко. Так званий «Новий курс» Тимошенко тернополяни назвали дорогою в рабство, а саму Юлю - ставлеником Кремля.
Вакантні посади та вільні робочі місця у Тернополі
Середа, 14 листопада 2018
Середа, 14 листопада 2018
Станом на 1 листопада 2018 року від 483 підприємств, що здійснюють діяльність на території м. Тернополя у Тернопільський міськрайонний центр зайнятості надійшла інформація про наявність 1579...
На Тернопільщині для молоді організовують «Бандерівську школу»
Субота, 03 листопада 2018
Субота, 03 листопада 2018
На Тернопільщині проведуть національно-патріотичний табір-семінар для молоді «Бандерівська школа».
Соціальна програма Scholarship: отримай оплату за весь рік навчання у ВНЗ
Середа, 31 жовтня 2018
Середа, 31 жовтня 2018
Абітурієнтів та студентів Тернополя запрошують прийняти участь у соціальній програмі Scholarship. Головний приз - грант (стипендія) у розмірі 35.300 грн. на сплату року навчання в українському ВНЗ. Ця...