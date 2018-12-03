Дружині депутата облради Олександра Башти - Ірині - на останній сесії міськради надали земельну ділянку площею 0,4084 гектара на вулиці Глибока Долина, 14.

На сесії міськради виділили землю дружині одіозного депутата Башти

Цільове призначення — ведення особистого селянського господарства у мікрорайоні Кутцівці, пише газета Експрес.

Олександр Башта стверджує, що рішення народних обранців відновлює "історичну справедливість".

Адже, за його словами, йдеться про землю, яка колись належала сім’ї його дружини. Однак радянська влада “реквізувала” її.

Зазначимо, що поруч з цією ділянкою розташовується будинок депутата на 240 квадратних метрів, який, до речі, теж записаний на пані Ірину.

Цікаво, що це питання уже понад рік "мусолять" депутати міськради. Однак потрібної кількості голосів воно не набирало. Першого разу проголосувало 17 осіб. З другої і третьої спроб максимум, що назбиралося, — 19 голосів.

На останній сесії ж народні обранці не поскупилися на голоси і віддали аж 28 "за".

До речі, в цей же день для депутата відбувалася ще одна не менш важлива подія. Декілька місяців тому пан Башта прославився на всю країну: соцмережі облетіло відео, на якому він лається з патрульними і дає стусанів поліцейській. Бійка переросла у кримінальне провадження. Власне в день сесії справу Башти почали слухати в суді. Патрульні кажуть, що відступати не планують і вимагають покарати депутата. Сам чоловік стверджує, що поліція його спровокувала й винним себе у тій ситуації не вважає. Наразі депутату в суді зачитали лише обвинувальний акт. Наступне засідання відбудеться в середині грудня.

Автор: Тетяна Колеснік

Повідомляє Експрес