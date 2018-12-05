Поліцейські знайшли вбивцю за п'ятдесят кілометрів від місця злочину

Вбивцю знайшли майже за п'ятдесят кілометрів від місця скоєного злочину. Чоловік перебував у знайомого, який свого часу також відбував покарання у місцях позбавлення волі.

Впродовж трьох днів правоохоронці Тернопільщини встановлювали місце знаходження людини, причетної до смерті жителя Борщова.

Нагадаємо, трагедія сталася 2 грудня у райцентрі Борщів. Вдома під час застілля господар почав наносити тілесні ушкодження двом чоловікам.

- Одному з чоловіків вдалося втекти, а от іншому не вдалося, - розповідає заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Степан Яцух.

Підозрюваний бив гостя руками та ногами поки той не втратив свідомість. Один з ударів в область голови став летальним.

Правоохоронці підозрюваного розшукали в сусідньому районі. Останній зізнався у скоєному злочині.

Основний мотив конфлікту - це алкоголь та ревнощі, каже підозрюваний. За словами Степана Яцуха, раніше він відбував покарання за тяжкі злочини - розбійні крадіжки та грабежі. З місць позбавлення волі чоловік звільнився трохи більше, як два роки тому. На життя заробляв сезонними роботами.

Підозрюваному уже оголосили підозру відповідно до статті 121 частина 2 ККУ - Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.